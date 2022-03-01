EKSEN KAYDI MI?

Eksen kaydı mı? Nasıl kaydı, kaç derece kaydı, ne tarafa kaydı? Ben, NASA’nın yalancısıyım. Dünya, çevresindeki dönme turunu 23.12 saat içinde tamamlıyormuş. Çünkü, manyetik kutup merkezinde 1.7 derecelik bir sapma olmuş.

Yani, dinamik eksenler yalama olunca merkez sapıtmış. Manevi iklimin yanı sıra, ezberimiz ve kimyamız bozuldu tabii. Eksenle birlikte hayata bakış açımız da kaydı. Yönümüz ve çizgimiz saptı, limitimiz azaldı. Sanal hayatımız kabak gibi ortaya çıktı. Yürürken avuçlarını önündekinin kalçasına yaslayanların can güvenliği kalmadı.

Eksenimiz, kaderin merkezinde acılı daireler çiziyor. O çocuksu ilk aşk ve heyecan kayboldu. Politik duruşumuz ziyan oldu. Yorgun ve stresliyiz. Stres, doğal olarak eksen üzerinde kaşıntı yapıyor. İşin kötüsü, eksen kaydıkça kaşınan yerimizi bulamıyoruz. Ayıptır söylemesi, elimiz oramızda buramızda dolaşıyoruz. Öğrendiklerimiz ve bildiklerimiz eksenimizi rahat bırakmıyor. Gizli tanık ifadesiyle sevişmeye teşebbüsten gözaltına alınanlar var. Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı. Markalı çorap giyen, markasız don giymiyor. Sıçrama yaparken altına kaçıranlar bile kendi markasını yarattı. Kimse laga luga yapmasın, milyoner sayımız aşırı arttı.

Kayan eksenle birlikte her şey çok değişti. Evrimsel süreç beynimizi kaymaya programladı. Artık, GDO’lu armut dibine düşmüyor. Parmak izi bile tek değil. Tüylerimiz diken diken. Hep aynı filmi seyrediyoruz. Diklenmiyoruz, dik duruyoruz, arkamıza kaykılmıyoruz. Masallarımızı fantastik ögelerle zenginleştirdik, unuttuk gamı kederi. Ne mutlu bize, Avrupa’da vekil maaşında lideriz. Kemerlerimizi bağlayalım, kalıpların dışına çıkıyoruz. Haydi yallah! Panik yok, küresel eksen sağlam! 50 yıl sonra, bir gün 16 saate kadar düşecekmiş. 500 yıldır bir icadımız yok, o zaman n’aparız?