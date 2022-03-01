İBB’DEN CAN DOSTLARIMIZI “SAHİPLEN İSTANBUL”

İBB, İstanbul Gönüllüleri ve SemtPati iş birliği ile sokak hayvanlarını sahiplendirme seferberliği başlatıyor. İBB’nin bakımevlerindeki can dostlarımızı sahiplenmek isteyen hayvanseverler, SemtPati uygulaması üzerinden ön başvuruda bulunabilecek. Başvuru sürecini ise İstanbul Gönüllüleri, uygulama üzerinden yönetecek. Böylece daha fazla köpeğin yuva bulmasına katkı sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevleri’nde bulunan köpeklerin, ömürlük yuvalarına kavuşmaları için sahiplendirme hamlesi başlattı. “Sahiplen İstanbul” sloganıyla başlayan proje, İstanbul Gönüllüleri ve SemtPati iş birliği ile gerçekleşiyor.

İBB Bakımevlerindeki köpekleri sahiplenmek isteyen hayvanseverler, SemtPati uygulaması üzerinden ön başvuruda bulunabiliyor. Köpek sahiplenmek isteyen ve başvuru formunu dolduran İstanbullular, İstanbul Gönüllüleri ve İBB Veteriner Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda can dostlarına kavuşacak. Uygulamada her köpeğin yaş ve cinsiyet bilgileri ile fotoğrafının da yer aldığı sayfalar bulunuyor. Hayvan sağlığı ve bakımıyla ilgili temel bilgilerin de sunulduğu “SemtPati” mobil uygulaması, IOS ve Android cihazlardan ücretsiz şekilde indirilebiliyor.

HAYVAN SAHİPLENDİRİLMESİ TOPLUMSAL BİR KONU

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokakta yaşayan hayvanların sahiplendirilmesinin önemine değinerek şöyle devam etti:

“Hızlı kentleşme, başta köpekler olmak üzere tüm sokak canlılarını mağdur ediyor. Onların doğal ortamlarını, birkaç senede kocaman sitelere, semtlere, hatta ilçelere dönüştürebiliyoruz. Sokak canlıları da yaşama mücadelesi veriyorlar. Dünyada, binlerce, on binlerce kapasiteli barınaklar yapılabilirmiş gibi bir algı var. Ancak canlıya olan saygı buna müsaade etmez. Bu sorunları çözecek pratik uygulamalara ihtiyacımız vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bizi bu projede destekleyen iş insanı İpek Kıraç hanımefendiye ve İstanbul Gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bakımevlerimizdeki 40’a yakın canımızı sahiplenen Koç Topluluğu’ndaki firmalara da teşekkür ediyorum. Bu güzel davranışın tüm şirketlere ve kurumlara örnek olmasını diliyorum. İnanıyorum ki İstanbul halkı da bakımevlerimizde, sıcak yuvalarını bekleyen can dostlarımıza karşı duyarsız kalmayacak. Çağrımıza kulak verip, hayvan sahiplenen tüm İstanbulluları şimdiden tebrik ediyorum.”

SemtPati projesinin kurucusu ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç ise “Sokak hayvanlarıyla beraber uyum, sevgi ve güven içinde bir yaşam hedefiyle hayata geçirdiğimiz SemtPati projemizde, öncelikle yolun başından itibaren bizimle olan Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na ve İstanbul Gönüllüleri başta olmak üzere uygulamamıza kaydolan tüm hayvanseverlere gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. SemtPati’nin yeni adımında, köpeklerin onları sevecek bir aileye kavuşması adına ‘Sahiplen İstanbul’ sloganıyla yaygın ve etkili bir sahiplendirme yapılmasına destek olacağız. Sokak köpeklerini kayıt altına alarak ihtiyaçlarını tespit etmeyi ve yerel yönetimlerin veriye dayalı karar alma süreçlerini desteklemeyi hedefleyen projemizin mobil uygulamasını da sahiplendirme alanına odaklanacak şekilde güncelledik. Bu kapsamda Koç Topluluğu Şirketleri 40’a yakın köpek dostumuza yuva oldu. Bundan sonraki süreçte Koç Topluluğu’ndaki çalışma arkadaşlarımıza ve bayilerimize de sahiplendirme yaparak kampanyayı çok daha büyük bir ekosisteme yaymayı planlıyoruz. Sokak hayvanları konusunda doğru iletişim yollarını öğretmek amacıyla hayata geçirdiğimiz eğitimleri de ilköğretim okullarında yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

BAKIMEVİNDEKİ UYGULAMALAR

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, rehabilitasyon çalışmaları kapsamında bakımevlerindeki tüm hayvanların kısırlaştırma, aşı ve anti parazitlerini yaparak kayıt altına alıyor. Hayvanseverler tarafından sahiplenilen tüm köpekler de bu bakımların ardından yeni yuvalarına teslim ediliyor. Sahiplenilen köpekler ayrıca İBB Veteriner hekimleri ve köpek eğitmenleri tarafından mizaç testine tabi tutuluyor. Ardından tasma ve temel yürüyüş eğitimi alıyor.