Plywood Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Plywood, farklı ağaç türlerinden elde edilen ve mobilya sektöründe geniş yer kaplayan bir malzemedir. Farklı ağaç türlerinden elde edilen plywood malzeme, özellikle kayın, çam, gürgen, huş, kavak ağacı gibi türlerden yapılıyor. Plywoodu inşaat sektöründen mobilyaya kadar pek çok alanda görmeniz mümkündür. Uzun ömürlü bir malzeme olarak karşınıza çıkan plywood, en güçlü ağaç türlerinden elde edilir.

Doğal bir ahşap malzeme olarak bilinen plywood, dekorasyon alanında geniş bir yer kaplar. Günlük kullanımdaki eşyalara şıklık ve dayanıklılık katan plywood malzemeyi pek çok alanda görebilirsiniz. Söz konusu çeşitlilik aynı zamanda plywood malzemelerine de yansır. Buna göre plywood çeşitleri şöyle sıralanabilir;

Huş Plywood (Birch Plywood)

Huş ağacı kullanılarak üretilen plywood çeşidi, dayanıklı ve güçlü formu ile bilinir. Çok hızlı bir şekilde yetişen huş ağacı, özellikle İskandinav ülkelerinde kolaylıkla bulunur. Kontrplak yapımında geniş yer kaplayan huş ağacını dayanıklı malzeme gereken işler için kullanabilirsiniz.

Kayın Plywood (Beech Plywood)

Tekne yapımı gibi önemli alanlar için kayın plywood çeşidi oldukça önemli bir yere sahiptir. Kayın kontrplak malzeme, suya karşı oldukça dayanıklı ve nemi önleyen bir malzemedir. Bu sayede uzun yıllar boyunca dış koşullara karşı kayın plywood malzemeyi tercih edebilirsiniz.

Çam Plywood

Dış koşullara karşı dayanıklı olan çam plywood çeşidi, dekorasyonda geniş bir yer kaplar. Çam ağacı kullanılarak üretilen bu plywood çeşidi, iç dekorasyonda en çok kullanılan kontrplak çeşitlerinden biridir. Çam ağacı neme karşı dayanıklı bir forma sahip olduğu için dış kullanımlarda sıklıkla tercih edilir. Zamanla aşınmayan çam plywood uzun ömürlü bir ürün çeşidi olarak karşınıza çıkar. Çam plywood çeşitlerinin en önemli özelliği diğer kontrplak çeşitleri gibi katmanlar arasına tutkal ile yapıştırılarak elde edilmesidir. Bu sayede çam plywood malzemenin yüksek sıcaklık ve basınç altında dayanıklılığı arttırılmış olur. Mobilya yapımında ve ahşap sektöründe çam plywood tercih edilmektedir.

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