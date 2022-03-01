Cartier

1847 yılında Fransa’nın başkenti olan Paris’te Cartier markası kurulmuştur. Günümüzde en çok tercih edilen saat markaları arasında yer alır. Bunun asıl nedeni kaliteden ödün vermemeleridir. Her cinsiyete uygun ürün seçeneklerinin üretimi yapılmaktadır. Aynı zamanda klasik, spor gibi birçok tarzda saat modellerine vitrinlerinde yer veririler. Dolayısıyla herkesin zevkine hitap edeni bulması çok kolaydır.

Cartier Saat Özellikleri

Ürünlerinde su geçirmeme özelliği mevcuttur. Bu sayede havuz içindeyken bile rahatlıkla kullanılabilir. Modellerin bir kısmında elmas ya da altın detaylar bulunur. Kordonları metal olabildiği gibi deri seçenekleri de piyasada mevcuttur. Deri olanlarda renk çeşitliliği çok fazladır. Normal sayıların yanı sıra Romen rakamlarının da bulunduğu saatler vardır.

Cartier Saat Tasarımları

Hem daire hem de kare şeklinde saat tasarımları vardır. Fakat kare şeklindekiler daha fazla yoğunluktadır. Çünkü müşteriler tarafından bu modeller diğerlerine göre oldukça ilgi görmektedir. Fiyatları hakkında net bilgi vermek mümkün değildir. Bunun asıl sebebi Cartier ürünlerinin sahip olduğu özelliklerin değişkenlik göstermesidir. En çok ilgi gören ürünlere https://www.entropia.club/tr/cartier/ bu link aracılığıyla hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz!