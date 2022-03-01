Fatih Karagümrük taraftarıyla dalga mı geçiyorsunuz?

Malumunuz Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’ün kendine ait bir stadı hâlâ yok. Stat konusuyla ilgili bu kaçıncı yazım saymadım ama sanırım 3’ü geçti. Geçti, geçmesine de statla ilgili ne bir gelişme var ne bir haber. Haber demişken aslında küçük bir gelişme var. Geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Karagümrük taraftarı bu görüşmeden stat müjdesi çıkar diye beklerken, aksine taraftarla dalga geçercesine bir sonuç çıktı. O sonuç Karagümrük sitesinden şu şekilde paylaşıldı: “Değerli Fatih Karagümrüklüler, birçok yere müracaat ettiğimiz gibi geçtiğimiz günlerde Kağıthane Belediyesi’ne de stadyum yeri için talepte bulunduk.

Kağıthane Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Öztekin ve ilgililer ciddi ilgi ve istek göstermelerine rağmen teklif etmiş oldukları arazinin büyüklüğünün yeterli olmadığı gibi, mevcut yerin SİT alanı olması ve üzerine üç adet kayıtlı tarihi eser bulunmasından dolayı stadyum yapma imkanı maalesef bulunmamaktadır.”

Ben şimdi buradan soruyorum, madem durum böyleydi neden Karagümrük taraftarını umutlandırdınız? Madem o bölge SİT alanıydı madem üç adet kayıtlı tarihi eser vardı, neden ortalığı karıştırdınız? Siz insanlarla, Karagümrük taraftarıyla dalga mı geçiyorsunuz? “Bir otobüsü dolduracak kadar taraftarı olmayan” kulüplere devasa statlar yapılırken, İstanbul’un en köklü semt takımı olan Karagümrük’e bir stadı çok mu gördünüz?

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