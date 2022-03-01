İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri’nden 19. Onur Güvener Öykü Yarışması

9-12 yaşlarındaki öykü yazarları, trafik kazalarına dikkat çeken yazılarıyla özel ödüller kazandılar.

Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eren Güvener’in trafik kazası sonucu yaşamını yitiren sevgili oğlu Onur Güvener’in anısına adanan bu yarışmanın on dokuzuncusunu, genç sanatçılara ve genç edebiyatçılara yönelik uluslararası yarışmalarıyla tanınan İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri tarafından düzenlendi.

Dizi Oyuncusu Güliz Tosyalı Bal, Güneş Gazetesi ekleri Magazin Müdürü Yasemin İlan, Ödüllü Yönetmen Toygar Kabaş, Sanat Yönetmeni Ferit Koen, Gazeteci Çağdaş Çetindemir ile beraber sekiz kişilik jüri sahne ve metin puanı değerlendirmesi yaparken zorlandı. Yazar Filiz Tosyalı Proje Koordinatörü olarak finalistlerle tek tek ilgilendi.

On finalist İzmir, Sakarya, Erenler, Hüzeyinli Köyü, Karamürsel Yalakdere ve İstanbul’dan davet edilerek tanıştılar. Lions Akademiden topluluk önünde konuşma ve sahne eğitimi aldılar. Su altı canlılarını izlemek programları içindeydi. İkinci gün tanınmış yazarlarla bir araya gelerek, Halis Kurtça Kültür Merkezi Büyük Sahnesinde öykülerini seçici kurulun ve seyircilerin önünde heyecanla sundular.

En yüksek puanı Bilfen Eğitim kurumlarından Öykü Eren aldı. Yazdığı öykü ve büyük emekle hazırlanan sahne kıyafeti hayranlık uyandırdı. Simlerle işli giysi kuş kanatlarıyla süslenmişti. Bodrum Bitez Hakan Otelde ailesiyle beraber yaz tatili kazandı. Kilittaş İlkokulundan yine yüksek puan alan Eren Güleç sahnede hazırladığı zaman makinesiyle puan topladı. Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfından gelen Aleyna Okur en yüksek puanı alan çocuklardan biriydi. Ses tonu ve sunumuyla dikkati çekti. Final Egitim Kurumlarından Rüzgar Çorabatır’ın öyküsü kullanılmadığı için kaldırılan trafik işaretleriyle geleceğin trafiği olarak dikkati çekti. Her öykü ayrı bir konuyu içeriyordu. Araç içi hediyeler kazanan çocukların her birine, kitaplar çantalar hediye edildi. Salonu hıncahınç dolduran seyirciler güzel, eğlenceli ve düşündürücü bir gün geçirdiler.

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