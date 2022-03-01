İmplant Diş Kimler İçin Uygundur?

İmplant Diş Kimler İçin Uygundur?

İmplant eksik dişlerin tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. İzmir implant çene kemiğine yerleştirilen malzemesi titanyum olan vidalar sayesinde sağlam bir yöntemdir.

İmplant uygulamasının yapılabilmesi için bireyin çene yapısının uygun olması gerekir. Ayrıca kemik erimesi olan hastalar tedavisini tamamladıktan sonra implant yaptırabilirler. Şeker hastalığı olan bireylerin de şeker seviyesinin normale dönmesi gerekir.

İmplant Diş Faydaları Nelerdir?

İmplant sayesinde ağızdaki eksik dişler tamamlanacağı için birey konforlu ve daha estetik görünüme sahip olur. İzmir implant ayrıca uzun ömürlü olup çok sağlam bir yöntemdir.

İmplant Diş Yaptırmadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bireyin tedaviye uygun olup olmadığı doktor tarafından karar verilmelidir. İzmir implant özelinde Çene yapısı için film çekilip değerlendirilmelidir. Ayrıca tedaviye engel olacak farklı rahatsızlığı var mı tespit edilmelidir.

İmplant Diş tedavisi Kaç Aşamadan Oluşur?

Tedaviye uygunluğun belirlenmesi ilk aşamadır. Daha sonra şu aşamalara geçilir;

Operasyon İyileşme İmplantın kemiğe yerleştirilmesi İmplantın üzerine protez yapılması

İmplant Neden Tercih Edilmelidir?

İmplant yöntemi sağlam, uzun ömürlü, güvenilir olması sebebiyle İzmir İmplant merkezinde sıkça tercih edilen bir yöntemdir.

Gülüş estetiği dendiğinde akla gelen ilk yerlerden biri İzmir zirkonyum merkezidir. Zirkonyum porselen ve seramikten elde edilen sağlam bir elementtir. Zirkonyum diş kaplama beyaz ve parlak bir görünüm sağlar.

Zirkonyum Kaplama Nasıl Uygulanır?

Öncelikle dişler genel taramadan geçtikten sonra kaplama yapılacak dişler küçültülüp inceltilerek ölçü alınır. Geçici olarak kullanılacak dişler takılır ve zirkonyum rengi seçilir. Seçilen renkte zirkonyum dişler özel yapıştırıcısıyla yapıştırılır. Böylece güzel bir gülüşe sahip olmak için tüm adımlar gerçekleşmiş olur.

Zirkonyum Kaplama Avantajları Nelerdir?

Zirkonyumun doğallığı sayesinde kişinin kendi dişlerine çok yakın görünüme sahiptir. Kullanım açısından uzun ömürlüdür. Sıcak ve soğuğa karşı çok hassas değildir. İzmir zirkonyum içeriğinde metal bulunmaz.

Zirkonyum Kaplama Kimler İçin Uygundur?

Doğuştan diş kaybı olanlar İzmir zirkonyum kaplama için uygundur. Bunu dışında;

Dişlerinin arasında boşluk olanlar

Dişlerinde çürüme meydana gelenler

Diş estetiğine sahip olmak isteyen bireyler tarafından zirkonyum kaplama sıkça tercih edilir.

Zirkonyum Kaplama Yaptıranlar Memnun Mu?

Kullanıcıların çoğu uygulamadan son derece güzel sonuçlar aldığı için çok memnundur. Saydam bir görünüme sahip olduğundan doğal bir gülüş sunar.

Kaplama Sırasında Ağrı Olur Mu?

Diş kesim esnasında lokal anestezi uygulandığı için büyük bir ağrı hissedilmez. Bazı kişilerde hafif bir sızı hissedilip büyük şikâyetler söz konusu değildir.

Kaplama İşlemi Ne Kadar Sürer?

Genel olarak zirkonyum dişleri hazırlama süreci 4-5 gün sürmektedir. Sonrasında prova, düzeltme ve yapıştırma işlemi ortalama 7-8 günde tamamlanmaktadır.

Diş Estetiği Nedir?

Kişini diş görünümünü olumsuz etkileyen boşluk, çürük, çarpıklık, renkte sarılık ve diş eti gibi problemleri uygun tedavi yöntemleriyle ortadan kaldırma ya da iyileştirme sürecidir.

Diş Estetiği Nasıl Yapılır?

Diş estetiği için farklı yöntemler uygulanır. İzmir diş estetiği kişinin isteği doğrultusunda ve diş yapısının uygunluğuna göre yapılmaktadır.

Diş Estetiği Tedavisi Yöntemleri Nelerdir?

Günümüzde kişinin kendini daha iyi hissetmesi ve daha sağlıklı bir gülüş için çeşitli diş estetiği yöntemleri mevcuttur. İzmir diş estetiği özelinde bunlardan bazıları; diş beyazlatma, porselen lamina uygulamaları, tam seramik uygulamalar ve porselen dolgulardır.

Diş Estetiği Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Estetik sonrasında doktor tavsiyeleri dikkate alınmalıdır.

Dişler düzenli fırçalanıp diş ipi kullanılmalıdır.

Şekerli ve asitli içeceklerden uzak durulmalıdır

Sert cisimler dişlere temas ettirilmemelidir.

Diş Estetiği Fiyatları

Diş estetiği fiyatları muayene yapılıp gerekli incelemelerden sonra uygulanacak olan işleme göre değişkenlik göstermektedir. İzmir diş estetiği gereken bilgileri ayrıntılı şekilde verecektir.