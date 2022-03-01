Bolu Dağı tüneli içinde 18 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Bolu Dağı tünel içinde İstanbul istikametinde kaza meydana geldi. Tır, otobüs, ve otomobil olmak üzere 18 araç birbirine girdi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, tünel içinde meydana gelen kazada yaklaşık 30 yaralının olduğunu belirterek, yolun yarım saat içinde trafiğe açılacağını söyledi.

Bolu Dağı tüneli içinde 18 araç birbirine girdi – Tıkla İzle

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çok sayıda araç, kazaya karışırken, yaralıların olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. İstanbul istikameti, trafiğe kapatıldı.

BOLU VALİSİ AHMET ÜMİT: ’30 CİVARINDA YARALIMIZ VAR’

Kaza yerinde inceleme yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Trafik D100 istikametinden veriliyor. Yarım saat içinde yol açılacak, araçların bazıları kaldırıldı. Tırların kaldırılması biraz zaman alacak ancak yol açılacak. Vatandaşlarımıza dikkatli olması konusunda uyarıyoruz. Bir kişi ağır yaralı olmak üzere toplam 30 civarında yaralımız var. Ekiplerimiz yolların buzlanmaması için gerekli çalışmaları yapıyor. Genel anlamda yollarımız açık” dedi.

Galeri