Meme Estetiği Ameliyatlarında Doktor Seçiminizi Dikkatle Yapın

Meme küçültme ameliyatı; sırt ve boyun ağrısı, cilt tahrişi ve omuz askısında yiv açılması gibi büyük göğüslerle ilişkili bazı durumların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Meme küçültme ameliyatı, bu sorunları olmayan ancak göğüslerinin büyüklüğünden memnun olmayan kadınlar için de bir seçenektir. Prosedürü takiben, orantısız olarak büyük göğüslerle ilişkili sınırlamalar olmaksızın egzersiz ve fiziksel aktivitelerinizde yeni bir özgürlük duygusu yaşayabilirsiniz.

Ayrıca meme küçültme ameliyatı; benlik saygınızı, benlik imajınızı ve genel refahınızı iyileştirebilir. Bununla birlikte gerek meme büyütme gerek meme küçültme ameliyatından en etkili ve doğal sonuçların alınması için doktorun deneyimi ve uzmanlığı çok önemlidir. Alanının önde gelen isimlerinden Op. Dr. Evren İşçi meme estetiği ameliyatlarındaki başarılı uygulamaları nedeniyle meme estetiği prosedürlerine başvurmak isteyen kadınların buluşma noktasıdır.

Op. Dr. Evren İşçi hasta memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak için öncelikle hastalarının neden meme küçültme ameliyatı olmak istediğini ve sahip olmak istedikleri meme boyutunu tartışır. Aile geçmişi, genel sağlık durumu, sigara kullanımı gibi yaşam tarzı alışkanlıkları, daha önce geçirdiği ameliyatlar ve kullandığı ilaçlarla ilgili kapsamlı bir tıbbi öykü alır. Ölçüler alınarak meme boyutlarını ve yapısını değerlendirir. Kişisel değerlendirmeye dayanarak hastanın beklentilerine ve vücut ölçülerine en uygun sonuçların alınmasını sağlayacak şekilde meme küçültme ameliyatını planlar.

Meme Küçültme Ameliyatı Yaşam Konforunuzu Artırabilir

Aşırı büyük göğüsler bazı kadınlar için sağlık sorunlarına ve duygusal sorunlara neden olabilir. Benlik imajı ve duygusal sorunlara ek olarak, kadınlar fiziksel ağrı ve rahatsızlık yaşayabilirler. Aşırı meme dokusunun ağırlığı normal günlük aktivitelerini tamamlama yeteneklerini bozabilir.

Meme küçültme ameliyatı, vücudunuzla orantılı bir meme boyutu elde etmek ve aşırı büyük memelerin neden olduğu duygusal ve fiziksel rahatsızlıkları hafifletmek için fazla meme yağını, glandüler dokuyu ve cildi alır. Birçok kadın için daha küçük göğüsler, büyük yaşam değişiklikleri getirebilir, aktivite düzeylerini ve özgüveni artırabilir. Prosedür; göğüs rahatsızlığı, boyun ağrısı, sırt ağrısı, omuz ağrısı, göğüs kıvrımının altındaki cilt tahrişleri, sutyen askılarından ağrılı baskı ve egzersiz sırasında zorluk ve rahatsızlık gibi fiziksel semptomları hafifletebilir.

Meme küçültme estetiği ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Bir buçuk ila üç saat arasında sürebilir. Meme küçültme amacıyla uygulanabilen birkaç farklı teknik vardır. Fazla deri ve yağ alınır. Göğüsler yeniden şekillendirilir ve meme uçları yeniden konumlandırılır. Tüm prosedürler areola çevresinde (meme başı etrafındaki koyu alan) bir yara izi ile sonuçlanır ve her yöntem ek yara izini içerebilir. Op. Dr. Evren İşçi her bir prosedürü hastasıyla tartışır ve özel durumunda hangisinin en iyi olduğuna birlikte karar verir. Göğüslerin asimetrisini (dengesizliğini) düzeltmek için de meme küçültme ameliyatı yapılabilir.

Meme Estetiği Ağrılı mıdır?

Meme büyütme estetiği en sık uygulanan estetik ameliyatlardan biridir. Meme büyütme operasyonu son derece popüler olmasına rağmen bu işlemin tercih edilme nedenleri hastadan hastaya değişebilir. Meme büyütme isteyen bazı hastalar göğüslerinin şeklinden memnundur, ancak sadece biraz daha dolgun olmalarını isterler. Diğer yaygın kişisel nedenler arasında az gelişmiş olarak algılanan göğüsler, göğüslerin boyut ve/veya şekil asimetrisi ve hamilelik veya emzirme sonrası değişiklikler sayılabilir. Kilo kaybı, yaşlanma ve doğum da meme hacmini etkileyebilir. Göğüs büyütme, daha orantılı bir şekil ve boyut oluşturarak tüm bu endişeleri giderebilir ve çoğu zaman benlik saygısını da artırabilir.

Hastaların benzersiz anatomisine ve estetik kaygılarına bağlı olarak meme büyütme ameliyatı meme dikleştirme prosedürü ile kombine edilebilir. Bu prosedür için ideal adaylar sarkma ve hacim kaybının bir kombinasyonunu yaşayan kadınlardır. Meme büyütme ve dikleştirme prosedürlerinin birleştirilmesiyle memelerdeki fazla deri alınır, memeler daha genç görünüme kavuşacakları bir konuma yükseltilir ve implantlarla meme hacmi geri kazandırılır. Bununla birlikte tek endişe kaynağının memelerin hacmi olduğu durumlarda tek başına meme büyütme prosedürü en etkili seçim olabilir. Yeterli meem hacminin olduğu ve büyütme istenmediği durumlarda implantsız meme dikleştirme ameliyatı önerilir.

Meme büyütme ameliyatında iki tip meme implantı kullanılabilir: salin solüsyonlu ve silikon jel dolgulu. Standart salin dolgulu implantlar, kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilen çeşitli boyut ve profillerde gelir. Bir salin implantı sızdığında, salin solüsyonu vücut tarafından güvenli bir şekilde emilir. Bir silikon jel meme implantı yırtıldığında, MRI taraması olmadan bir sızıntı olduğunu söylemek mümkün olmadığı için bu durum “sessiz yırtılma” olarak adlandırılır. Silikon jel çevreleyen meme dokusuna sızmaya başlayabilir ve vücut bunu ememeyeceği için implantın çıkarılması gerekebilir. Yuvarlak, pürüzsüz salin dolgulu ve silikon jel dolgulu meme implantları, arzu edilen görünümü oluşturmak için çeşitli boyut ve çıkıntılara sahiptir.

Meme büyütme ameliyatı sonrası iyileşme süreci genellikle oldukça konforludur. Hasta bir miktar ağrı hissedebilse de bu durum ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir. İyileşme sürecinin hızlı ve sağlıklı olması için doktor tavsiyelerine eksiksiz uyulması gerektiği unutulmamalıdır.