İkinci Timo Werner vakası yaşanır mı?

Pazartesi akşamı oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, Galatasaray için Barcelona maçının provası gibiydi. Seyirci müthişti, 90 dakika hiç susmadılar.

Futbolcular ne kadar üst düzey takımlarda oynarlarsa oynasınlar, seyirci baskısını kaldıramazlar. Hatırlayanlar bilir, bundan 4-5 sene önce Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig’le karşılaşmış, o dönem Leipzig’de forma giyen Alman oyuncu Timo Werner, Beşiktaş taraftarının ıslıklarına dayanamamış, kulak tıkacı kullanmasına rağmen gürültü nedeniyle oyundan çıkmıştı. İşte perşembe akşamı da Barcelona’yı böyle bir atmosfer bekliyor.

İkinci Timo Werner vakası yaşanır mı? bilemem ama Barcelona’lı oyuncuların Galatasaray taraftarı karşısında işleri hiç de kolay değil. Beşiktaş derbisini taraftar kazandırdı, bu maçta da yoğun baskı olursa neden olmasın?

YUSUF POLAT