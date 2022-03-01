YENİ DÜNYA

Şair Zeynep Altun Kart şiirinde;

“Girerken ne var kapıda biliyorsan da

Girmenle başlar değişim içerdeki.

Sensizlikteki gibi olacak zannetme.

Sensin belki de dengenin bir ayağından kâğıdı çeken.

Parçası olursun artık o andan itibaren.

Döner durursun seni girdabına almıştır düzen.

Girdiğin o kapıdan çıkarken, hiçbir şey aynı kalmıyor.”

Diyerek, şiirinde değişen dünyayı anlatıyor bizlere…

Girdiğin kapıdan çıkarken, hiçbir şey aynı kalmıyor…

Girilmiştir bir kere…

Çıkış çok farklı olacaktır…

Ne aynı kalıyor ki!

Hiçbir şey aynı kalmaz…

Heraklitos: Her şey değişir. Değişmeyen tek şey değişimdir.

Canlı, cansız her şey değişir.

Yeni bir dünya kuruluyor.

Günümüze kadar gelen tarihte neler değişmemiş ki…

Medeniyetlerin yeri, coğrafyası…

Güç dengeleri…

Zenginlikler…

Sümerler, Mısır, Çin…

Roma, Yunan…

Ve diğerleri…

İki kutuplu dünyada NATO ve Varşova…

SSCB’nin çöküşü…

ABD iktidarı…

Tek kutuplu dünyanın iktidarı değişiyor.

İlk işaretleri…

Suriye…

Ermenistan-Azerbaycan savaşı…

Rus- Ukrayna savaşı tescili gibi…

Medeniyetin, gücün, zenginliğin coğrafyası…

Avrupa’dan, Asya’ya eviriliyor.

Bu sancılar boşa değil…

Doğum gerçekleşiyor…

Tüm dünyanın gözü önünde…

Yeni bir dünya kuruluyor…