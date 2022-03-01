Galatasaray ve diğerleri

Türkiye’nin futbol anlamında Avrupa’ya açılan tek kapısı Galatasaray’dır. Bunu ben söylemiyorum, Avrupa’daki sayısız başarıları, kazandığı kupalar söylüyor. Geçtiğimiz perşembe günü Galatasaray, bu başarılardan birine daha imza attı. Deplasmanda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona’yla berabere kalarak büyük avantaj sağladı. Söz konusu ülke puanı olunca buna katkı sağlayan yine Galatasaray oldu. Her ne kadar birkaç gündür Galatasaray ile Beşiktaş arasında maç erteleme mevzusu konuşulsa da aklıma Fatih Terim’in şu sözleri geldi: “Biz, adı geçenlerin çoğuyla rakip bile değiliz, aynı şeyleri hiç yaşamadık, aynı yoldan yürümedik, benzer başarılarımız da yok”. Fatih Terim’e katılmakla beraber, Galatasaray pazartesi günü sahaya ‘aslanlar gibi’ çıkacak, bu gereksiz tartışmaya son verecektir. Son olarak buradan Beşiktaş kulübüne sesleniyorum: Ülke futboluna kim daha çok puan ve katkı sağlamış tartışmalarını bir kenara bırakın ve Galatasaray’ın müzesini ziyaret edin. Bu vesileyle de Galatasaray’a perşembe günü oynanacak olan Barcelona maçında başarılar diliyorum. Her zaman yaptığınızı yapın, çıkın oynayın ve tüm Türkiye’yi gururlandırın. Ülkeyi sizden başka gururlandıran yok zaten.

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