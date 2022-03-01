Size En Yakın Hurdacı

Sanayi alanında faaliyet gösteren birçok firmada belirli aralıklarda hurda olarak nitelendirilen atıklar oluşmaktadır. Her bir hurda geri dönüşüm ile tekrar hayatın kazandırılabilen atıklardır. Bu nedenle hurdacı olarak bilinen ve farklı birçok sektörde toplu olarak biriken hurdaları belirli bir bedel üzerinden satın alarak hem işletmelere ek kazanç sağlayan hem de geri dönüşüm ile bu ürünlerin en verimli şekilde kullanılmasını aracılık eden firmalar bulunmaktadır. Kumsal hurda firması Hurdacılık alanında faaliyet gösteren en güçlü ve en köklü firmalardan birisi olarak tanınmaktadır.

Kumsal Hurda firması Türkiye’nin hangi adresinde faaliyet gösteriyor olursanız olun bulunduğunuz yere gelerek toplamış olduğunuz hurdaları günlük hurda değerleri üzerinden satın alan bir firmadır. Firmaya ait olan araç filosu ile tüm hurdalarınız değerinde alınarak sizlere peşin bir ödeme yapılmaktadır.

Bulunduğunuz bölgeye en yakın hurdacı hangisi diye bir araştırma yapıyorsanız Kumsal hurda ile iletişime geçebilirsiniz. Tüm hurda araçları Bulunduğunuz bölgelere gelerek toplamış olduğunuz hurdaları en güncel değerleri üzerinden satın almaktadır.

Güncel Hurda Fiyatları

Kumsal Hurda firması Tüm Türkiye’ye hizmet veren bir hurdacıdır. Firma bünyesinde her türlü İnşaat alanlarında biriken hurdalar ile birlikte Sanayi alanında meydana gelen hurdalarda en güncel değerleri üzerinden satın alınmaktadır. Hurdacı olarak faaliyet gösteren bu firma bünyesinde demir, bakır, alüminyum, çinko, krom, plastik, Kağıt, kablo, kalay, sarı hurda, pirinç hurdası gibi tüm atıklar en güncel fiyatlar ile alınmaktadır.

Güncel hurda fiyatları günlük olarak değişiklik göstermektedir. Dövize bağlı olarak belirlenen en güncel hurda fiyatları hakkında bilgi alabilmek için Kumsal hurda firmasına ait olan online web sitesine giriş yapabilirsiniz. Site üzerinde yer alan iletişim bilgileri üzerinden Kumsal hurda ile görüşme sağlayabilir ve o gün için belirlenmiş olan en güncel hurda fiyatları hakkında bilgi edinebilirsiniz.