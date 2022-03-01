Bebeklerin Pişiklerini Başlamadan Nasıl Önleyebiliriz?

Bebeklerde pişik oluşumunu en sık rastlanan rahatsızlıklar arasındadır. Candida albicans adlı bir mantarın sebep olduğu cilt problemi, kızarıklık ve kabarıklık şeklinde kendisini gösterir. Çoğu zaman kaşıntıya da sebep olabilir. Bu mantar türü idrar ve dışkı atıklarını seven ve o bölgede yoğun şekilde gelişebilen bir yapıdadır. Bölgenin nemli ve ıslak olması mantarın ilerlemesine sebep olabilir. Bu sebeple, bebeklerde pişik başlamadan önce dikkat edilmesi gereken önleyici adımlar takip edilmelidir.

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Bebeklerde pişiği önleyebilmenin ve tedavi edebilmenin en önemli yöntemi bezin kapladığı alanın temiz, kuru ve serin tutulması gerektiğidir. Bebeğin alt bezinin sık sık değiştirilmesi de önemlidir. Aynı zamanda bol bol havalandırılmalıdır. Alt bezini bağlarken bel kısmı iki parmağın girebileceği kadar bol olmalıdır. Bu sayede yeterli bolluk ile havalandırma işlemi de tamamlanmış olur.

Bebeğin bezini seçerken yaşına ve kilosuna uygun hareket etmelisiniz. Ufak boydaki bezler bebeği sıkabilir. Sıkı bezler cildin tahriş olmasına da sebep olabilir. Büyük boy bezler sızdırma yaparak bebeğin rahatsızlanmasına yol açabilir. Bu sebeple, bebeğin vücuduyla uyumlu olabilecek ürünler seçilmelidir.

Bebeklerde Pişik için Pişik Kremi Kullanılır mı?

Bebekler tuvaletini yaptıktan sonra ve bezi değiştirildikten sonra ilgili bölge ılık su ile yıkanabilir. Dışkı ve idrar atıkları pişik oluşumuna yol açabilir. Bebeklerin bez bölgesinin temizliğini yaparken bu bölgeyi ıslak bir pamuk veya temiz bir bez yardımıyla köpürmeyen sabun ya da duru su ile nazikçe temizleyebilirsiniz. Islak mendil gibi ürünler kullanmayı düşünüyorsanız mendillerin alkolsüz ve yumuşak olmasına da dikkat etmelisiniz.

Bebeğin bezinin bağlanmasından önce altının kuru olduğundan da emin olmalısınız. Bezin üzerine sentetik kumaşlı kıyafetler asla giydirilmemelidir. Bebekler için bez olarak kumaş bez tercih ediliyorsa, bezler yıkandıktan sonra dezenfekte edilmelidir. Bu tür yöntemler pişik oluşumunu engelleyebilmek için alabileceğiniz tedbirler arasındadır.

Pişik oluşumunu önleyebilmek ve yayılmasının durdurulabilmesine yardımcı olabilmek amacıyla özel pişik kremi ürünlerini de kullanabilirsiniz. Pişik kremleri bebeklerin hassas ciltleriyle uyum sağlayabilecek özel içeriğe sahiptir. Böylelikle doğru yöntemlerle pişik sorunundan kurtulabilmek için destekleyici uygulamalar elde etmiş olursunuz.