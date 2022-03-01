Başarı Oranı Yüksek Diyabet Tedavisi

Diyabet yani şeker hastalığı, vücudunuzda pankreasın yeterli miktarda insülin hormonu üretememesi ya da üretmiş olduğu insulin hormonunu etkili bir şekilde kullanılamaması durumudur. Bu durumda gelişen ve ömür boyu süren zor bir hastalıktır. Sonuç olarak kişi, yediği besinlerin içindeki kana geçen şekeri kullanamaz ve kan şekeri yükselir. Bu durumda aşağıdaki bazı belirtiler ortaya çıkabilir.

Kan sekerine bağlı halsizlik, yorgunluk. Karın ağrısı, Dalgınlık, Özellikle geceleri sık idrara gitme, Ağız kuruluğu, Hızlı şekillerde aşırı kilo artışı vb.

Son yıllarda aşırı derecede yaygın olarak görülen hastalıklardan biri olan obezite, farklı hastalıklara neden olmaktadır. Tip II diyabet de bu hastalıklar arasında maalesef ki en öndedir. Aşırı kiloya diğer adı ile obeziteye bağlı olarak ortaya çıkan Tip II diyabet hastalığı, hastaları düzenli ve sürekli olarak dışarıdan insülin alımına neden olmaktadır. Hastalığın ilerleyen safhalarında ise çok daha farklı ve tehlikeli hastalıkların gün yüzüne çıkması da oldukça mümkündür.

Yüksek Kalitede Etkili Diyabet Tedavisi

Diyabet tedavileri genellikle bu hastalığın sonucunu düzeltmeye çalışırlar. Fakat uygulamanın amacı kan şekerinin düşürülmesini sağlamaktır. Ve aslında kandaki şeker yüksekliği bu hastalığın sebebi değil, sonucudur. Metabolik cerrahi, Transit Bipartisyon ve İleal interpozisyon işlemleriyse diyabetin sebebini tedavi etmektedir. Hastalığın sebebini ortadan kaldırınca sonuç olarak kan şekeri yüksekliği de ortadan kalkar.

Transit Bipartisyon:

Transit Bipartisyon ameliyatına dair 5 yıllık sonuçlar, 2012 yılında yayımlanmıştır, hastaların 5 yıllık süre boyunca fazla kilolarının %74’ünü verdiklerini ve %86’sının kan şekeri değerlerinin ilaçsız olarak kontrol altında tutulduğunu göstermektedir.

Transit bipartisyon ileince bağırsağın, son bölümü midenin alt kısmına ikinci bir çıkış sağlanacak şekilde bağlanır. Bu şekilde midedeki yiyeceklerin ince bağırsağın tüm kısımlarından besinlerin geçişi sağlanır.

Bu işlemde öncelikle ince bağırsağın kalın bağırsak ile birleştiği noktadan itibaren 100 ya da 120 cm sayılır; bu kısım işaretlenir. 100 ila 120 cm arasındaki bir bölge belirlenir. Bu noktadan başlangıç sayılarak 150 cm daha sayılarak, ince bağırsağın kalın bağırsakla birleşme yerinden itibaren 250.cm ince bağırsaktan kesilir.

Kesilen alt uç mideye bağlanır. Üst uç ise daha önceden işaretlenmiş olan 100 cm noktasına bağlanır. Ama en önemli nokta besinlerin yaklaşık üçte biri doğal yol olan on iki parmak bağırsağından, üçte ikisi ise yeni yapılan bağlantı yolunu kullanarak ince bağırsağın son kısmından geçer.

İleal İnterpozisyon:

İleal interpozisyon Tip 2 diyabet hastaları için kesin çözümdür. Ameliyat sonrasında yüksek tansiyon ve kolesterol tedavisi de kontrol altına alınacaktır. Hasta kısa sürede ideal vücut sağlığına kavuşacaktır. Bu ameliyatta mide, tüp mide haline getirilerek süreç başlatılır. İnce bağırsağın son kısmı ile ilk kısmı yer değiştirir. Son kısım ise on iki parmak bağırsağına eklenir. Kolay bir ameliyat değildir. Uzman hekim tarafından yapılmalıdır.

Tip 2 diyabet hastalığının tamamen ortadan kalkması sağlayan önemli yöntemlerden bir tanesidir. İleal İnterpozisyon ameliyatı sadece Tip 2 diyabet hastalarına uygulanır. Ameliyat öncesinde hasta kişinin pankreas durumu dikkatlice kontrol edilmelidir. Ve her şeyden önemlisi pankreasın insülin direnci sağlayan hormonu üretme kapasitesinin devam etmesi gerekmektedir.

Prof. Dr. Alper Çelik Tarafından Sağlık Danışmanı Desteği

Diyabet ve obezite gibi yaşamınızın kalitesini düşüren hastalıklardan kurtulmanız, metabolik cerrahi alanındaki en iyi cerrah olan Prof. Dr. Alper Çelik sayesinde artık çok kolay. Prof. Dr. Alper Çelik yıllar boyunca çok sayıda ileri obezite ve diyabet hastasını başarıyla tedavi etmiştir. Aynı zamanda yıllar içinde alanındaki üstün başarısını en doğru şekilde kanıtlamıştır. Dünya ve Türkiye çapında metabolik cerrahi işlemi ile hastalarını etkili şekilde tedavisini gerçekleştirir.