“8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi” Venüs Sanat Galerisi’nde Açıldı

Venüs Sanat Galerisi 15 kadın ressamın katılımıyla gerçekleşen karma resim sergisi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor.
5 Mart Cumartesi açılan sergi, 16 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
Sergide eserleri yer alan sanatçılar;
Ayla Turan, Aylin Duman, Esen Altındiş, Hayriye Kuran, Mücella Balyemez, Natali Aydar, Neşe Alparslan, Saliha Gümüş, Sema Dal, Suna Atalı Er, Şenim Erkan, Tanya Müsevitoğlu, Tuba Güvemli, Zekiye Yılmaz, Zeynep Kök.
Sergi her gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır.
VENÜS Sanat Galerisi
Mustafa Mazharbey Cad. Mustafa Kaya Sokak No 2
Göztepe-Kadıköy 0216 565 3572
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