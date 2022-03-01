Bursa Lokma Dağıtımı

Tarihte ilk olarak 1400’li yıllarda ortaya çıkan lokma tatlısı, İlk olarak Arap kavmi tarafından yapıldığı bilinmektedir. Osmanlı devrinde çok tüketilen bir tatlı çeşididir. O dönemde çoğunlukla sadece sarayda yapılmaktaydı. Bugünler de ise birçok kişi tarafından rahatlıkla yapılabilen lokma tatlısı, genellikle hayır yapmak amacı ile döktürülmektedir. Birçok sebeple günümüzde sıkça dağıttırılan bir tatlıdır. Bursa Hayır lokması yapımı basit ve tadı oldukça lezzetli olan bir tatlıdır. Türkiye genelinde ‘Saray lokması’ veya ‘İzmir lokması’ olarak da adlandırılmaktadır.

Geçmişten bugüne evrimleşen ve gelişen bu tatlı, günlük hayatımız da çok sık kullandığımız birkaç malzeme ile yapılmaktadır. Geçmişte halka şeklinde olan bu tatlı bugünlerde ise birçok şekilde döktürülmektedir. Bursa lokmacı tarafından yapılan lokma tatlısı Maya, un, şeker ve su ile yapılmaktadır.

Bursa Hayrat lokması olarak dağıtmak dışında, ev ortamında kolaylıkla yapabileceğiniz bir tatlı çeşididir. Özellikle düşük kalori de olmasından dolayı, kilo alma korkusu olmadan tüketilen bir tatlıdır.

Un, su, tuz ve maya karışımından elde edilen hamurun yağda kızartılması ile birlikte hazırlanan bu şerbetli tatlı, oldukça geniş bir coğrafyada tüketilmektedir. Bursa Lokma dağıtımı birçok ilçede halkın vazgeçilmezleri arasında yer alan lokma tatlısı, dini ve kültürel pek çok sebepten dolayı döktürülebiliyor.

Sizlerde alanında uzman kişilere ulaşarak lokma tatlısı döktürebilir, hayırlarınızı daha kolay ve daha iyi bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Lokma Tatlısı?

Türk halkı tarafından sevilen hayır lokması, Bursa’nın her bölgesinde dağıtım yapılmaktadır. Hayır lokması fiyatları da dağıtacak kişi sayısına göre farklılık göstermektedir. İletişim kanallarımızdan bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz Hayır lokması birçok sebeple dağıttırılmaktır.

Vefat: Kaybettiğimiz yakınlarımızın ölüm yıl dönümlerinde veya yeni vefat durumlarında döktürülen lokma tatlısı, Belirlenen alanlarda ve cami bahçesi gibi yerler de dağıtılabilmektedir.

Mevlid: Yeni doğmuş bebek, Sünnet merasimleri ve evlilik durumları içinde döktürülebilmektedir. Bu hayrın amacı insanlardan dua almak ve misafirlerin ağzını tatlandırmaktır.

Adak: İnsanlar birçok farklı sebepten dolayı adaklar adamaktadır. Tamda bu nedenle adak yapmak amacıyla lokma tatlısı döktürebilir ve arzu ettiğiniz her bölgede dağıttırabilirsiniz.

Bunların dışında düğün, sünnet veya bunun gibi pek çok farklı sebepten ötürü lokma döktürebilirsiniz.

Bursa lokma dağıtımı tüm ilçeler de Hayrat Hayır Lokması tarafından dağıtılmaktadır.