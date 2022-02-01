Dekoratif İtalyan Boya Uygulamaları

İç mimari tasarımların en önemli alanlarından birisi duvarlardır. Her tür yapıda istenen konsepte bağlı olarak duvarlara yapılan özel uygulamalar ile muhteşem bir bütünlük sağlamaktadır. Mimari projelerde duvarların ortama ayak uydurur olabilmesi için vip duvar kaplamaları yapılırken aynı zamanda farklı boya teknikleri ile ortaya çok özel çalışmalar çıkarılmaktadır. Dekoratif boya alternatifleri son yılların en gözde dekorasyon aşamalarından birisidir.

Lüx duvar uygulamaları için farklı dekoratif boya teknikleri kullanılmaktadır. Bu teknikler kullanılırken en çok tercih edilen sistem ise İtalyan boya sistemleridir. Sağlamış olduğu dekoratif görüntü ile birlikte kullanışlı ve uzun ömürlü olması her tür mimari tasarımda bu uygulamaların kullanılmasının önünü açmaktadır.

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İtalyan Boya Uygulamalarının Avantajları

İtalyan boya uygulamaları sistemlerden birisi olarak çok önemli avantajlar sunmaktadır. Sert ve parlak yüzeyli olan bu uygulamalarda mermer dokusuna andıran bir yapı oluşmaktadır. Mekanı geniş gösteren İtalyan boya uygulamalarında aynı zamanda duvarlara bir zenginlik ve farklılık katılmaktadır. antibakteriyel yapıdaki Bu ürünler küf ve mantar oluşumunu engellediği gibi aynı zamanda yüzeyde Kir ve toz birikimine de engel olmaktadır.

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