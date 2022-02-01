Prefabrik Evlerde Isınma

Prefabrik evler her geçen gün ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Konut modelinin tercih edilmesindeki artışla beraber doğal olarak bazı konular merak ediliyor. Merak edilenlerden biri de prefabrik ev nasıl ısınır? sorusu.

Öncelikle şunu vurgulayalım ki prefabrik evlerde ısınma diğer konut modellerinden çok farklı değil. Betonarme gibi konut modellerinde kullanılan ısıtma ekipmanlarının hemen hemen tamamı prefabrik evlerde de kullanılabilmektedir. Prefabrik evlerde soba kullanımının yaygın oluşu konut modelinin daha çok kırsalda veya doğa evlerinde tercih edilmesinden kaynaklanıyor. Kullanım yerlerinde doğal gaz gibi enerji kaynaklarının bulunmaması soba tercihini artırıyor. Soba tercihindeki bir önemli etken de odun gibi yakacak maddelerinin kullanım yerlerinde çoğunlukla bedava bulunabiliyor olması. Odunun bolca bulunduğu kullanım yerlerinde hiç para ödemeden bu önemli yakacak malzemeyi kullanmak son derece normal olsa gerekir.

Bedava enerji kaynakları gündeme gelmişken prefabrik evlerin ısıtılmasında son yıllarda rüzgar enerji ve güneş enerji sistemlerinin kullanımı da son derece yaygınlaşıyor. Rüzgâr ve güneş enerji sistemleri özellikle yaylalar gibi prefabrik evin kullanıldığı bölgede elektrik hattının bulunmadığı durumlarda elektrik ihtiyacının karşılanmasına imkan sağlıyor. Bu sistemler yapıya entegre edilerek prefabrik evin ısıtılmasında ilk yatırım maliyeti sonrası bedava enerji sağlıyor.

Elektrik hatlarının bulunduğu yerleşim yerlerinde prefabrik ev ısıtma alternatifleri de doğal olarak artıyor. Merkezi elektrik sistemine bağlanan evde klima, elektrikli ısıtıcıların tamamı ısıtmada kullanılabiliyor. Kullanım yerinde doğalgaz varsa kombi ile birlikte duvar petek sistemiyle veya yerden ısıtma sistemiyle doğalgaz kullanımı alternatifli olarak gerçekleştirilebiliyor. Prefabrik ev ısıtmasında ısı pompaları ve LPG gaz kullanımı ile de sağlanabilmektedir.

Prefabrik Evlerde Isıtmada Kullanılan Cihazlar ve Isıtma Sistemleri

Prefabrik evlerde ısıtma alternatifi oldukça fazladır. Evsel ısıtmada kullanılan her türlü sistem ve cihaz prefabrik evlerin ısıtmasında rahatlıkla kullanılabilmektedir. Elektrik ve doğalgaz gibi merkezi ısıtma sistemlerin bulunmadığı yerlerde geleneksel uygulamalardan soba en yaygın kullanılan ısıtma çözümüdür. Klima, doğalgaz sobası ve kombi sistemi, LPG’li kombi ve merkezi ısıtma sistemi, elektrikçi ısıtıcılar, sıcak üfleyerek çalışan ısı pompaları, Fuel Oil kullanımlı merkezi ısıtma sistemleri, yerden ısıtma sistemi prefabrik evlerde de rahatlıkla kullanılabilmektedir. Elektriğin bulunmadığı kullanım yerlerinde sobaya alternatif olarak rüzgar ve güneş enerji sistemlerinden elde edilen elektrik kullanılarak da prefabrik ev ısıtılabilmektedir. Ayrıca termal su kaynakları açısından zengin olan şehir, kasaba ve köylerde kalorifer sistemine aktarılan sıcak su ısıtmada kullanılabilmektedir. Şimdi burada belirttiğimiz çok sayıda prefabrik ev ısıtmasında kullanılan enerji kaynakları üzerinde biraz duralım.

Soba (Odun, Kömür ve Şömine Tipi Isıtma)

Prefabrik evde soba kullanmayı düşünüyorsanız soba kuracağınız odaya baca deliği açılması gerekir. Önerimiz henüz sipariş aşamasında hangi oda veya odalarda soba kullanmayı düşünüyorsanız o odanın en uygun duvarına soba deliği açmaları için firmaya bilgi vermeniz. Prefabrik evde sonradan da soba deliği açtırabilirsiniz. Üretici firma baca deliğini ücretsiz açacağından sonradan tekrar kendiniz uğraşmak zorunda kalmayın veya başkasına gereksiz yere ücret ödemeyin. Prefabrik evlerde soba deliği için sızdırma gibi yalıtım sorunları nedeniyle çatıdan baca uygulaması yapılmamaktadır.

Anadolu’nun birçok ilinde karasal iklim hakimdir. Karasal iklimde kışları çok soğuk geçer. Kış geceleri -10 ila -25 dereceye kadar sıcaklık düşer. Bu nedenle banyo gibi alanlarda da soba kurulumu yaygın bir uygulamadır. Banyo yapılacağı zaman bu soba yakılarak daha konforlu bir duş imkanı yakalanır. Bu konfordan yararlanmak isterseniz banyo duvarına da baca deliği açtırabilirsiniz.

Prefabrik evlerde özellikle kuzine sobaların kullanımı oldukça yaygın. Bunun nedeni bu sobalarda yer alan fırın kısmının da bulunması. Odun ve kömüre uygun bu sobanın geniş üst tabanında ve kapaklı fırın kısmında yemekler ekstra gaz ocağına ihtiyaç duymadan kolayca pişirilebiliyor. Sobaya sık odun atmayı sevmeyenler uzun süre yanması açısından kömür sobalarını da tercih edebiliyor. Odun veya kömür olsun her türlü soba ile prefabrik ev kolayca ısıtılabiliyor. Sobanın yakıldığı oda kapılarıyla diğer oda kapıları açılarak evin her odası rahatlıkla ısıtılabiliyor. Çünkü prefabrik ev betonarme gibi standart binalara göre daha yüksek yalıtım performansına sahip. Bu avantajla sobanın kurulu olduğu odadan diğer odalara sıcaklık kaybolmadan yayılabiliyor.

Prefabrik evlerin veranda kısımlarında şömine yapılarak kullanılabiliyor. Veranda kısımları cam balkon gibi uygulamalarla kapatılarak şömine ayrı bir zevke dönüştürülmektedir.

Klima

Prefabrik evlerde yaygın kullanılan ısıtma araçlarından biri de klima. Karmod evleri deneyimleyen müşterilerin anlatımına göre İstanbul, Bursa, Balıkesir, Sakarya gibi illerle birlikte Akdeniz iklim kuşağında klima ısıtma için oldukça yeterli. En düşük ayarda bile kışları prefabrik ev kolayca ısıtılabiliyor. Üstelik enerji tasarrufuyla elektrik faturası gider bütçelerine kazandırıyor. Klimayı avantajlı kılan bir diğer özellik de yaz aylarındaki iklimlendirme. Sıcaklık ortalamalarını aşan aşırı sıcak havalarda klima serinletici özelliğiyle iklimlendirmeyi oldukça kolaylaştırıyor.

Doğalgaz

Son yıllarda ülkemiz genelinde yaygınlaşan doğalgaz kullanımı prefabrik evlerin ısıtmasında sobaya önemli bir alternatif oluşturuyor. Bir çok ilimizde doğalgaz ilçe merkezleri hatta köylere kadar ulaştırılmış durumda. Prefabrik evlere diğer evlerdeki gibi kombi ile birlikte petek tesisatı döşenerek doğalgazlı ısıtmaya geçilebilir. Bütçesi kombi ve petek maliyetlerine yeterli olmayan ev sahipleri bir odaya doğalgaz sobası yaptırarak evin ısıtmasında doğalgaz kullanabilir. Isı yalıtımı yüksek prefabrik evlerde doğalgaz kullanımını deneyimleyenlere sorduğunuzda doğalgaz faturasının çok az geldiğini bizzat öğrenebilirsiniz. Kombi yerleşimi için mutfakta bir alanı veya kapatılmış veranda ve balkonlar diğer ev modellerinde olduğu gibi değerlendirilebilir. Kombili doğalgaz sistemi ısıtmayla birlikte mutfakta yemek pişirme ve su ısıtıcı şofben yerine kullanımı ayrı bir tasarruf sağlar. Kombili sistemle şofbende ve mutfakta kullanılacak LPG tüpüne ihtiyaç duymazsınız.

Elektrikli Isıtıcılar

Prefabrik evin ısıtılmasında diğer konutlarda olduğu gibi elektrikli ısıtıcıların tamamı tercih edilerek kullanılabilir. Dikey veya yatay ufo tarzı ısıtıcılar, yağlı radyatörler, fanlı ısıtıcılar prefabrik evlerde en az enerji maliyetiyle çalıştırılabilir.

Isı Pompaları

Isıyı üfleyerek kompresörle gibi sistemlerle çalışan ısı pompaları prefabrik ev ısıtmasında da tercih edilebilir. Özel imal edilmiş sobalara da bu sistem entegre edilerek evin tüm odalarına ısı sirkülasyonu kolaylıkla yapılabilmektedir.

Sıvı yakıtlı merkezi ısıtma sistemleri

Fuel Oil gibi sıvı yakıtlı merkezi ısıtma sistemleri prefabrik evlerde kalorifer petekleri döşenerek kullanılabilmektedir.

LPG’li merkezi ısıtıcılar

Doğalgaz bulunmayan yerlerde kalorifer konforu yaşamak isteyen prefabrik ev sahipleri LPG gazıyla çalışan merkezi ısıtıcıları kullanarak evleri ısıtabilir.

Yerden Isıtma

Prefabrik evlerde de diğer konut modellerinde olduğu gibi yerden ısıtma sistemi uygulanabilmektedir. Bu uygulamayı tercih edecekseniz prefabrik ev kurulumundan hemen sonra yapılan şap uygulamasından önce yerden ısıtma tesisatının projelendirilerek çekilmesi gerekir. Yerden ısıtma sisteminde kombili veya diğer sıvı ve LPG ile çalışan merkezi sistemler kullanılabilir. Yine cami gibi alanlarda olduğu gibi halı altına elektrikli ısıtıcı paneller yerleştirilerek yerden ısıtma alternatifi kazandırılabilir.

Prefabrik Yapılarda En Avantajlı Isınma Yöntemleri

Öncelikle şunu vurgulamamız gerekir ki prefabrik ev yüksek yalıtım avantajına sahiptir. Bu nedenle hangi ısıtma yöntemi kullanılırsa kullanılsın en iyi verimlilikte ve en az enerji harcanarak ısıtma gerçekleştirilir. Prefabrik ev kullananlar elektrik ve doğalgaz faturalarına yansıyan bu tasarruf avantajını iyi bilirler.

Bununla birlikte prefabrik evlerde ısınma yöntemi evin bulunduğu bölge imkanlarıyla birlikte kişisel tercihlere göre değişiklik gösterir. Merkezi elektrik hatlarının bulunmadığı evlerde en avantajlı ısıtma sistemi odun ve kömür sobalarıdır. Soba elektriğin bulunduğu yerlerde bile tutkunu olan kullanıcılarca ısıtmada özellikle tercih edilebilmektedir. Sobanın yakılması, külünün temizlenmesi gibi işlerle uğraşmak istemeyenler elektrikli ısıtıcıları tercih etmektedir. Elektrikle beraber doğalgaz merkezi dağıtım sistemi olan yerlerde enerji sarfiyatı açısından daha ekonomik olan doğalgaz kombili ısıtıcılar kullanılmaktadır.

Çetin kış koşullarının çok fazla görülmediği ılıman iklimlerde klima ısıtma için yeterli olmaktadır. Tekrar belirtelim ki soba tutkunları her durumda sobayı tercih ederken konforu daha fazla önemseyenler klima, elektrikli ısıtıcılar ve doğalgaz kombili sistemleri kullanmaktadır.

Isı Yalıtımını İyileştirmek için Neler Yapılabilir?

Standart üretimli prefabrik ev klasik betonarme konutlara göre daha yüksek ısı yalıtım performansına sahip olduğunu yukarıda vurgulamıştık. Bununla birlikte prefabrik evi en iyi seviyede yalıtımla buluşturmak için ekstra kaplama uygulamaları yapılabilmektedir. Bu kaplama uygulamalarını kullanım amacınıza göre prefabrik ev satın alırken talep etmeniz ekonominiz açısından daha isabetli olacaktır. Çünkü prefabrik eve sonradan ekstra mantolama yaptırmak daha fazla fiyatlara mal olabilir.

Prefabrik evlerin dış duvarları standart olarak 10 cm kalınlığa sahiptir. Bu duvar içten ve dıştan özel beton levhalar arasına yüksek dansitede eps dolgu malzemesi kullanılarak yapılır. Standart uygulamanın üzerine dıştan ve içten ekstra mantolama uygulamaları kullanıcı tercihine göre evin montajı esnasında yapılır. Mantolamada nem bariyeri üzerine M profil ve bunun üzerine de taşonit veya yalı baskılı kaplamalar kullanılmaktadır. İçten de alçı levha gibi kaplama uygulamaları yine özel tercihe göre yapılabilmektedir. Standart duvar blokunda iç dolgu olarak eps köpük yerine daha yüksek yalıtımla beraber yanmazlık özelliğine sahip taşyünü dolgu tercih edilebilir.

Karmod prefabrik evin pencereleri duvar montajı esnasında takıldığından duvara boşluk kalmadan oturur. Zaten pencereleri çift camlı özelliktedir. Kanat açılımında boydan boya ispanyolet kilit kullanıldığından tam kapama sağlar. Pencere söve etrafına boya esnasında silikon uygulandığından bu kısımdan hava girişi engellenmiştir. Karmod evin kapısı özel imalat çelik kapıdır. Montaj profesyonellerince sorunsuz şekilde montajlanır. Çelik kapıda tek dikkat edilmesi gereken husus montaj sonrası gerçekleştirilen şap uygulaması sonrası olası açıklıkların güzelce kapatılmasıdır.

Kaynak: https://karmod.com/blog/prefabrik-ev-nasil-isinir