Galatasaray’ın oyuncusu değiller!

Spor Toto Süper Lig’de 26. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Göztepe’yi deplasmanda 3-2 yenerek galibiyet hasretine son verdi. Sakın skor sizi yanıltmasın Galatasaray’da iyiye giden bir şey yok. Emin olun taraftar alınan 3 puana sevinmiyor. Burak Elmas gitmediği sürece de sevineceklerini sanmıyorum. Gideceklerin başında bazı futbolcularda var ki onlar kesinlikle Galatasaray’ın oyuncusu değiller. Bunların başında, Babel, Taylan, Halil Dervişoğlu ve Ömer Bayram geliyor. Her maç taraftarı çıldırtan bu 4’lü nasıl hâlâ takımda forma şansı buluyor anlamak güç. Galatasaray’da futbolcu olup, Galatasaray’ın her imkanından yararlanıp, hayal dahi edemeyecekleri hayatı yaşayan bu futbolcuların hem takıma hem de taraftara hesap vermesi gerekiyor. Ya hesap verecekler ya da kendi kapasitesindeki takımlara kulübe sorun çıkarmadan gidecekler.

Trabzonspor’un şampiyonluğu tescil edilsin

Sezonun bitmesine 12 hafta kaldı. Trabzonspor’un Fenerbahçe’yle arasında 20, Beşiktaş’la 22 Galatasaray’la 31 puan fark var. Bu farkın kapanma ihtimali yok. Konyaspor ve Adana Demirspor’un da kalan maçlarda Karadeniz ekibini yakalama şansı çok az. Hal böyle olunca buradan TFF’ye bir öneride bulunayım. Sezon Trabzonspor’un şampiyonluğu ile sona ersin. Mümkünse kalan haftalar oynanmasın. Yoksa Fenerbahçe, Beşiktaş ve en önemlisi Galatasaray taraftarının sonu iyi değil. Bu çileye bu eziyete daha fazla katlanamazlar.

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