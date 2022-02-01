Hurda Fiyatları

Özellikle inşaat sektöründe yapılan yıkımların sonucunda moloz ve hurda yığını birikmektedir. Bu moloz ve hurda yığınlarının toplanarak inşaat alanının temiz bir alan haline getirilmesi gerekecektir. Bu süreçte devreye hurda alımı yapan firmalar girmektedir. Sektörde hurdacı olarak faaliyet gösteren firmalar toplu olarak hurdaların alanlara gelerek bu hurdaları belirli bir fiyat karşılığında satın almaktadır.

Her tür hurda yığınının satışı yapılırken kilogram fiyatlar baz alınmaktadır. Bölgeden toplanan hurdaların toplamda kaç kilogram geldi ve bu kilogram Karşılığında totalde ne kadar bir bedel ödeneceği hurda fiyatlarına bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle elinde hurda bulunan ve burada satışı yapacak olan kişiler hurda alımı yapan firmalar arasında her zaman yüksek veren firmaları tercih etmektedir. Hurda fiyatları ile birlikte peşin ödeme yapan ve temiz çalışan firmalar ön plana çıkmaktadır.

Bakır Hurda Fiyatları

Özellikle elektrik alanında işleyen her tür firmanın bakır hurda birikintileri yüksek kilogramlar da olmaktadır. Soyulmuş bakır, kırkambar karışık kırma, dövme Çelik, kırkambar bakır, ttr kırma, antkron kırma gibi bakır hurda var Farklı fiyatlar üzerinden satın alınmaktadır. Hurdabakır fiyatları belirlenirken bakır Döviz kuruna göre değerlendirmeler yapılmaktadır.

Hurdacı Burada firması İstanbul ilinde Hadımköy, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Zeytinburnu gibi semtlerde hizmet vermektedir. Hurdalarınızın en yüksek değerlerde peşin fiyatlarla alımının yapıldığı bu firmaya resmi web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hurdacı burada firmasının resmi web sayfası üzerinden en güncel hurda fiyatlarını bulabilirsiniz. Günlük olarak değişen bu fiyatlardan satış yapmak istiyorsanız firmaya ait olan iletişim bilgilerini kullanarak birebir görüşmeler sağlayabilirsiniz. İstanbul dışı hurda alımlarınız için de firma ile iletişime geçebilirsiniz. Güvenli ve hızlı işleyen bir alışverişin ardından elinizdeki hurdayı satabilirsiniz.