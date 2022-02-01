Kamu İhale Davası

Kamu ihale davası olarak adlandırılan davalar kamunun mal ve hizmet ihtiyaçları karşısında açılan ihalelere yönelik olarak oluşur. Kamu ihale kanunu 4734 sayılı kanundur ve bu kanun maddesi uyarınca ihalelerde ortaya çıkabilecek suiistimallerin önüne geçilmeye çalışılır.

Kamuya ait hizmetler yerine getirilirken devletin kullanacağı piyasa unsurları kamunun menfaatine olarak açılan ihalelerde görev alır. Kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması gerekli olduğunda ve bu kaynakların en verimli hali ile kullanılması istendiğinde ihale usulüne başvurulur.

Kamu ihaleleri açılırken birçok usulden yararlanılabilmektedir. Belli istekliler arasındaki ihale usulü ya da açık ihale usulü gibi uygulamaların yanı sıra pazarlık usulü de tercih edilebilen yöntemler arasında yer alır.

İhale Davası Nasıl Açılır?

İhale davası nasıl açılır? Merak edilirken bu davalar idare mahkemesine açılmaktadır. İhale davası açılmadan önce ise bazı aşamaların geçilmesi zorunludur. Bu süreçte itiraz kısmının aşılması gerekir. İtiraz işlemleri ise önce kamu kurumuna yapılır.

Kamu ihale davaları sırasında dava öncesinde kamu kurumuna yapılacak şikâyete kurumun cevabı beklenir. İstenilen yanıt alınmadığında bu defa Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet aşamasının geçilmesi gerekmektedir.

İhale davası açılabilmesi için itirazen şikâyet sürecinin de istenilen şekilde sonuçlanmaması gerekmektedir. Kamu ihaleleri çeşitli süreçlere tabi olarak ilerler. Bu aşamaların herhangi birinde hak kaybına uğradığını düşünen tarafın şikâyet ve itirazen şikâyet etme hakkı bulunmaktadır.

Kamu ihaleleri kamu kaynaklarının en doğru şekilde kullanılmasını amaç edinirken kamunun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarının yanı sıra yapım işleri için de bu ihaleler açılır. İhale davaları açılacağı zaman şikâyet sürecinin geçilmesi gerekir.

İhalenin İptali Davası

İhalenin iptali davası açılacağı zaman ihale zorunlu olarak yapılması gerektiğinde sözleşmenin imzalanmasından 5 gün öncesine kadar şikâyet başvurusu yapılabilmektedir. İhalenin acil olarak yapılması gerekmediği durumlarda ise süre 10 gün olmaktadır.

Kamu ihale davası idare mahkemesine açılan bir dava türüdür. Bu davalarda ihaleye yönelik herhangi bir şüphe karşısında hukuk yolundan yararlanılır. İhale davası sürekli yenilenen mevzuatlara bağlı olarak güncel gelişmelerin takip edilmesini zorunlu kılar. Bundan dolayı da ihale davası avukatlarının deneyim sahibi olması önemlidir.

İhalenin iptal edilmesi istendiğinde şikâyet evresi geçildikten sonra yargı yolu taraflara açılır. Bu durumda da idare mahkemesine müracaat gerekir. İhale davası sayesinde hukuk yolu aracılığı ile şaibeli bir durum varsa aydınlatılabilmektedir.

İhale davaları sırasında avukatların güncel mevzuatlar hakkında tecrübeli olması önemli bir konudur. İptal davaları için geçerli bir dava süresi bulunurken bu süre 60 gündür. İdari işlem muhatabına tebliğ edildikten sonra 60 günlük süre başlamaktadır.

Kamu ihale davaları için görevli ve yetkili mahkemelerin de merak edildiği görülür. Bu tür davalar için görevli mahkeme idare mahkemesi olurken yetkili mahkeme ise idari işlemin yapıldığı idarenin bulunduğu adreste bulunan yer mahkemesine müracaat edilir.

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