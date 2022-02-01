Galatasaray sahipsizmiş gibi hissediyorum

Eminim Fatih Terim sonrası birçok taraftar aynısını hissediyordur. Galatasaray’a yapılan her haksızlıkta, her kötülükte takımı savunan Fatih hocadan başkası değildi.

Hatta birçok kez ceza aldı takımı yalnız bıraktı diye de çok eleştirildi. Şöyle bir geçmişe bakınca Fatih Terim’e hak vermemek elde değil. Hoca adeta tek başına savaşmış. Bugüne gelirsek hem Galatasaray hem de taraftar sanki yalnız kalmış, sahipsiz kalmış gibi.

Bunlar yetmiyormuşçasına bir de alınan kötü sonuçlar var. Neresinden baksan neresinden tutsan elinizde kalıyor. Teknik direktörü bir başka, oyuncusu bir başka, yönetimi, başkanı bir başka. Düşünün kulübün sosyal medyasını yönetenlerin bile aklı bir karış havada. Sosyal medya paylaşımında Galatasaray’ın daha kimle maç yaptığının bile farkında değiller.

Koskoca Galatasaray ne hale geldi. Bundan yaklaşık 22 sene önce UEFA Kupası’nı almış takım küme düşmemeye oynuyor. Buna rağmen taraftar stadı elinden geldiğince dolduruyor. Soğuk hava, kar kış dinlemiyor.

Galatasaray’ın sahibi her ne kadar kulübü yöneten başkanlar gibi gözükse de kulübün sahibi taraftardır ve taraftarın sesine kulak verin Sayın Başkan Burak Elmas istifa edin.