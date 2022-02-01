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Son dakika! Üsküdar’da bir binada patlama


Üsküdar’da doğalgaz sebebiyle 4 katlı binada patlama meydana geldiği belirtildi.

Üsküdar’da bir binada patlama – Tıkla İzle

Olay, Üsküdar’da Validei Atik Mahallesi, Abacıdede Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında doğal gaz patlaması meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri patlama sebebiyle yaralanan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastanelere kaldırdı. İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan patlama bedeniyle binada ve çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.

📆 07 Şubat 2022 Pazartesi 14:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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