Profesyonel Masaj Terapistleri

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı masaj elemanı kursları mezunu masaj terapistleri ve Fizyoterapistlerden profesyonel masaj hizmeti almak kas – eklem ağrıları, fıtık ve benzeri sağlık sorunlarınız için rahatlatıcı bir alternatif olacaktır. Gerçek bir masaj endişe ve depresyonu azaltır, acıyı hafifletir, regl ağrılarını dindirmede yardımcı olur, uykuyu düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir, baş ağrılarını azaltır, zihinsel farkındalığı artırır, lenfatik süzülme ve kan akışını daha iyi bir duruma getirir.

Profesyonel masajın bunca olumlu etkisinin yanında yanlış ellerden (eğitimsiz, diplomasız terapistlerden) alınacak bir hizmet sizin için gerçekten kötü sonuçlar doğurabilir. Örneğin bel fıtığı olan bir hastaysanız rahatsızlığınız hakkında bilgi sahibi olmayan biri fıtığınızı arttırabilir hatta sakatlayabilir, o yüzden masaj hizmeti alacaksanız terapistinizin gerçek bir terapist olduğundan emin olun ve mutlaka masaj ile ilgili aldığı sertifikaları ve diplomaları inceleyin.

Pandemi şartlarında Profesyonel Masaj Hizmeti

Yazımızın üst kısmında profesyonel masaj hizmetinin olumlu ve olumsuz yanlarını sizlere anlattık. Şimdi ise Pandemi şartlarında masaj hizmeti alacak kişiler için bir kaç önerilerde bulunacağız. Masaj hizmetini bir terapi merkezinde alacaksınız temiz havlu, yedek iç çamaşırı gibi ürünlerinizi yanınızda götürmeyi unutmayın zira her terapi merkezinde tek kullanımlık havlu bulunmamakta. Masaj hizmetini kendi evinizin rahatlığında almak isterseniz de evinize gelecek terapistin hes koduna bakmayı lütfen ihmal etmeyin ve masaj hizmeti boyunca maskenizi çıkarmamaya özen gösterin. Evde masaj hizmeti almak Covid-19 tedbirleri açısından sizin için daha güvenli olacaktır.

İstanbul Evde Masaj nedir, hangi amaçlarda kullanılır?

Sporcusundan işçisine, doktorundan avukatına çoğumuz strese, koşuşturmaya veya beden gücüne dayalı iş temposuyla hayatımızı geçirmeye çalışıyoruz. Bu gibi uğraşlar içerisinde günlerimiz geçerken bazen bir sakatlık, bazen boyun tutulması bile bütün planlarımızı alt üst etmeye yetebiliyor. Bu gibi durumlarda sağlığımıza tekrar kavuşmak epey zamanımızı alabileceği için normal tedavilerin yanında bu tedavileri hızlandırıcı terapilere, medikal masajlara, bölgesel dinlendirici masajlara ihtiyaç duyabiliriz.

İstanbul Evde Masaj konusu tam bu noktada işimize yaramaktadır. Zaten sağlık sorunları yaşadığınız bir dönemde spa merkezlerinde, masaj salonlarında, terapi merkezlerinde kapı kapı dolaşmayı hangimiz isteriz ki? veya içerisinde olduğumuz pandemi döneminin şartlarını da düşünerek hangimiz en güvenli bölgemiz olan evimizden dışarıya çıkmak isteriz?