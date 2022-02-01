Köpek Göz Hastalıkları Mamaları, Lazer Kedi Oyuncağı Kuryemama da

Köpeklerin gözlerinde de zaman zaman hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Genelde <a href=”https://kuryemama.com/kopek-goz-sagligi” title=”köpek göz hastalıkları”>köpek göz hastalıkları</a> arasında göz akıntısı, gözde çapaklanma akıntı kızartı ve alerjik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar başka sağlık sorunlarını da göstermektedir. Eğer köpeğinizin gözlerinde bulutlanma, sarı renk ve şişme gibi belirtiler görülürse mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Köpekler doğal göz yaşı ile gözlerine kaçan yabancı cisimleri arındırabilirler.

Irklara göre gözyaşı artışları farklı olabilir gözyaşı olması herhangi bir sorun olduğu anlamına gelmemektedir. Köpeğinizin göz sağlığı için beslenmesi de önem taşır. Yediği mamalar içerdiği özelliklere göre gözlerini sağlıklı hale getirmektedir. Bazı köpek maması içeriğinde balık yağı bulunur bu yağlar köpeğinizin göz sağlığı için de faydalı besinler içermektedir. Sağlıklı beslenen köpeklerde göz sorunlarına daha az rastlanmaktadır. Düzenli şekilde omega içeren köpek mamaları ile beslenen köpeklerin gözleri de daha sağlıklı olur.

Lazer Kedi Oyuncağı

Kediler ve diğer elektronik oyuncaklar için lazer kedi oyuncakları, evcil hayvanınızla oynamanın etkileşimli bir yoludur. Kedinize, aktif olmalarına ve çevrelerindeki dünyayla meşgul olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış oyuncaklar verin. Lazer kedi oyuncakları, hareketli oyuncaklar ve aktivite merkezleri ile etrafta olmadığınızda bile bu düzeyde zihinsel uyarım ve fiziksel egzersiz sağlayabilirsiniz.

Lazer işaretçi kedi oyuncakları, uzaktan kumandalı fareler ve diğer motorlu oyuncaklar, tırmalayıcılar, elektronik oyunlar ve daha fazlasıyla, en sevdiğiniz kedilerin saatlerce eğlenmesini sağlayabilir ve hareket etmelerini ve düşünmelerini sağlayabilirsiniz. Kediler için özel olarak tasarlanmış etkileşimli ve motorlu oyuncak koleksiyonumuza göz atın.

Lazer Kedi Oyuncakları Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Şeyler

Küçük sevimli dostlarımızdan kediler günlük olarak on kere av için dolaşmaya çıkarlar. Onlar için lazer kedi oyuncakları oldukça anlamlı bir oyuncak olma özelliğindedir. Ev kedileri fazla dışarıya çıkamadıkları için avlanma içgüdüleri nedeni ile gün içinde evde hareketsiz biçimde yaşamaktadır. Onlar için harika bir egzersiz oyuncak olan <a href=”https://kuryemama.com/lazer-kedi-oyuncaklari” title=”lazer kedi oyuncağı”>lazer kedi oyuncağı</a> doğal ortamlarındaki gibi iç güdülerinin bu oyuncakla eğlenceli olmasına yardımcı olur. Hareket halinde olacaklarından kedi için oldukça eğlenceli ve güzel bir oyuncaktır. Birlikte sahibi ile oynayan kedi ile güçlü bir kurulmasında yardımcı bir oyuncaktır.

Lazer Oyuncaklar ile Oynarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Lazer oyuncak ile oynatırken özellikle kedinizin gözlerine zarar vermesini önlemek gerekir. Bunun için miliwatt ayarının 1 ile 5 olmasına dikkat etmeniz gerekir. Oyuncağı kedinizin gözlerine tutmanız gözlerine zarar verebilir. Sadece lazer oyuncağın hareketlerini takip etmesi onun için ağır bir ceza gibi olacağından ona bir hedef göstererek aynı zamanda ufak bir fare oyuncak ile de görevini tamamlamasını sağlayabilirsiniz. Bu oyun sonunda fareyi yakalamak onun için bir ödül niteliğinde olacaktır.

Genelde lazer oyuncakla oynatırken mutlaka başka oyuncakları kovalamasına izin vermelisiniz bu sürede endişe yaşamadan sevimli dostunuz eğlenceli bir av turuna çıkabilir ve enerjisini de bu yolla atmış olur. Kedinizle mutlaka elle temasta bulunmalısınız onunla ellerinizi kullanarak oyun oynamak aranızdaki bağın güçlenmesini sağlayacaktır.

Köpek Maması Özellikleri Ne Olmalıdır?

Köpekleriniz için sağlıklı olan beslenmelerini sağlayan ürünlerden konserve mama ve ıslak mama çeşitleri köpeğin beslenmesinde sağlıklı olmasında yardımcı olur. Köpekler sadece etle beslenen canlılar değildir. İnsanlar gibi onlarında sebze meyve ve vitaminlere ihtiyacı vardır. Hazır <a href=”https://kuryemama.com/” title=”Köpek maması”>Köpek maması</a> içinde birçok vitamin ve mineral desteği bulunur. Köpeğin cinsine yaşına göre vereceğiniz mamalarda özenle seçilmelidir.

İhtiyacı olan günlük vermeniz gereken mamayı kilosuna göre ve yaşına göre belirli ölçülerde vererek kilo almasını ya da sağlıklı olarak büyümesini sağlayabilirsiniz. Et, tavuk ve kuzu etli mamalar köpekler için oldukça lezzetlidir. Sindirimine iyi gelen lifli mamalarda köpek için sağlıklı ürünler olarak köpeğinizin tüm beslenme ve gelişmesine katkıda bulunur. Tüm bu ürünleri Kurye Mama sitesinden detaylıca inceleyebilirsiniz.

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