Kumaşçı Home da Döşemelik Kumaş Fırsatları

Eskiyen, yıprana her türlü kumaş mobilyalarınız ya da renklerinden ve desenlerinden sıkıldığınız tüm mobilyalarınız için üretilen bin bir çeşit ve renkte döşemelik kumaş türleri çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Kanepeler, sandalyeler ve her türlü mobilyalar, oturma alanlarının en önemli parçalarıdır.

Doğru kumaş seçimi ile ev dekorasyonu en iyi şekilde tamamlanırken, yanlış bir karar tüm odanın görünümünü olumsuz etkiler. Mobilyalar için döşemelik kumaş seçilirken mobilyanın bulunduğu oda, kullanıcıların ihtiyaçları, renk, doku ve malzeme özellikleri gibi hususlar dikkatle incelenmelidir. Bugün Kumaşçı Home da döşemelik kumaş fırsatları en uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

Döşemelik Kumaş Nasıl Seçilir?

Döşemelik kumaş seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu söz konusu kumaşla döşenecek olan mobilyanın kullanım alanı gelmektedir. Dokular ve yapısal özellikler, aşınmaya karşı ne kadar dayanıklı olduklarını belirler. Mutfak ve çocuk odaları gibi kirliliğin yüksek olduğu alanlar için kurutulabilir kumaşlar tercih edilmelidir. Evde evcil hayvan varsa narin dokuma kumaşlardan da kaçınılmalıdır.

Her yaşam alanının ihtiyacı farklı olduğu için döşemelik kumaş seçiminde nerede ve ne sıklıkla kullanılması gerektiğine karar vermek gerekir. Evden çok işyerinde daha sık kullanılacağı için sağlam ve sürtünmeden etkilenmeyen malzemeleri seçmek daha doğru bir seçimdir. Yatak odası veya bebek odasında mobilya yapılacaksa, döşeme yumuşak bir kumaşla yapılmalıdır. Bunun haricinde araç koltukları için de sağlam ve dayanıklı döşemelik kumaşlar bulabilirsiniz.

Döşemelik Kumaş Neye Göre Seçilir?

Mobilyanın tasarımı seçilecek mobilya kumaşı için büyük önem taşımaktadır. Tasarım trendleri değişse bile kullanılan koltuk ve kanepe modeline uygun döşemenin temel kuralları unutulmamalıdır. Örneğin spor modellerinde hafif, düz renkli, yoğun olmayan desenli kumaşlar kullanılmalıdır. Kıvrımlı hatlara sahip koltuk ve sandalyelerde düz renk kumaşların tercih edilmesi modelin öne çıkmasını sağlayacaktır.

Kanepe gibi büyük mobilyalar için kadife, nubuk, süet, tay gibi güçlü döşemelik kumaşlar daha uygundur. Cesur renkler ve yoğun desenler için sandalye, puf ve tabure gibi daha küçük parçalar tercih edilmelidir. Ahşap detaylara sahip daha klasik modellerde dokulu kumaşların kullanılması, uygulamada detayları güçlendiriyor.

Döşemelik Kumaşta Renk ve Desen Seçimi

Döşemelik koltuk kumaşı alırken yaşam tarzına uygun renk ve deseni seçmek gerekir. Döşemelik kumaş seçiminde kişisel zevkin doğru yansıması da dikkat etmeniz gerekenler arasında yer alır. Kullanacak kişinin tarzını yansıtan bir kumaş, uzun yıllar rahat bir kullanım sağlar. Geçici moda olan desenler arasından kumaş seçimi yapmaktan kaçınılmalıdır.

Koltuk ve kanepelerin döşemesi zahmetlidir. Bu nedenle yastık, puf, sandalye gibi daha küçük eşyalara iddialı tercihler uygulamak daha kolay oluyor. Döşemelik kumaş için nötr renkler en güvenli seçimdir. Koltuk gibi geniş yüzeylere sahip parçalardaki güçlü renkler bulundukları odayı küçültebilir.

Karışık renkli desene sahip döşemelik kumaşlar elbette kullanıcının zevkine göre seçilmelidir. Bunlar köşe takımları için daha çok tercih ediliyor. Yoğun desenler özellikle kumaşın esnediği alanlarda yanlış ve garip bir görüntü oluşturabilir. Bin bir çeşit döşemelik kumaş türleri için firmamızı gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.