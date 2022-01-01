Sigortam’ birden Zorunlu Deprem Sigortası Fırsatları

Deprem bölgesi üzerinde yer alan ülkemiz 1999 depreminden sonra yapılması zorunlu duruma getirilen deprem sigortası depremin meydana getirmiş olduğu hasarlar sonucu maddi olarak güvence altına almayı hedefliyor.

Kısacası DASK yaptırma olarak bilinen zorunlu deprem sigortasıdoğal afet sigortaları kurumunun düzenlemiş olduğu hususlar doğrultusunda maddeleri kapsar.

Tapuda kayıtlı olan ev dükkân işyeri gibi ve diğer konutlar için zorunlu deprem sigortası deprem sigortası yaptırma işlemi gerçekleşmemiş ise çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında gereken işlemler gerçekleşmez.

Bunun haricinde bir konut için elektrik su gibi abonelik işlemlerinin yapılabilmesi için bu sigortanın yapılması gerekir.

Deprem doğal afetler içinde etki bakımından üst seviyelerde yer alan felaketlerden bir tanesidir. Özellikle ülkemiz gibi genel coğrafi olarak fay hattına yakın bir alanda olması bölgelerde çok daha yıkıcı etkileri gerçekleştiriyor.

Bu sebeple yaşanacak depremde oluşan maddi hasarlı güvence altına almak gerekiyor. Maddi kayıpları en az seviyede tutmak en etkin çözümler sunan sigorta DASK fiyatları her sene farklı olabilir.

Ayrıca, DASK poliçe sorgulama her sigorta şirketini ve sigorta kapsamına göre farklılık gösterir.

Bu konuda DASK teklif içeriklerinin içinde konutunuza uygun olan sigortayı uygular.

Bu kapsamda; deprem sigortası yaptırma işleminde dask teklifi al araştırması yapmanızda fayda vardır.

Dask’ın kapsamı, binalarda deprem sonrasında ve depreme bağlı olarak gerçekleşen yangın erezyon gibi meydana gelebilecek hasarlardır.

Zorunlu deprem sigortası tapusu itibariyle dask teklifi al taşınmaz olarak geçen konutlar binaların içindeki şahsa ait büro ticarethaneleri benzer amaçla kullanılan yaşam alanları için gerçekleştirilebilecek bir sigortadır.

Onunla beraber deprem esnasında zarar gören binalar ve işyerleri ile bina içinde yer alan asansör kolonlar tavan, çatı ve taban benzeri alanlarda olan alanlarda da sigortası ile teminat altına alınan hasarlardır.

Zorunlu Deprem Sigortası Ne Kadardır?

Geniş anlamda, deprem sigortası fiyatı için ödeyeceğiniz miktar binanın İnşaat senesi yapı tarzı metrekaresine ve yer aldığı il ve ilçeye göre farklılık gösterir. Fakat yapmanız gereken prim ödemesi ve karşılığında teminatlar her sigorta şirketinde aynı işler.

Deprem sigortasının yapılmaz ise devletin sunmuş olduğu konut kredilerinde depremde binanın hasar görmesi halinde yapılacak ödemelerden hiçbir şekilde yararlanamazsınız. Aynı zaman konutunuz kiraya verilmesi durumunda elektrik su doğalgaz bağlama işlemlerini gerçekleştiremezsiniz.

Zorunlu olan deprem sigortası konut projesindeki gibi metrekare başına maliyet esasi alınırken 268 TL’ye kadar ödeme yapmanız mümkündür. Daha üst seviyedeki ödemelerde konut poliçeniz devreye girer ve kalan kısmı size tekrardan öder.

Ayrıca çoğu sigorta şirketi DASK poliçesi yapılmamış evler için konut poliçesinde bina teminata alınsa bile ödeme işlemleri yapmayabiliyor. Hasar anında problem yaşamamak için zorunlu deprem sigortasını yaptırmanız sizin yaşanacak durum sonrasında maddi ve manevi yönden mağduriyet yaşamamak için gerekli olan bir sigortadır.