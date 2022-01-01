Url Kısaltmak Faydalı mı

Web site URL uzantılarının karmaşık görünümde olacak kadar uzun olması kullanıcılar için link paylaşmanın zorlaşmasına neden oluyor. Bu amaç doğrultusunda ortaya çıkan link kısaltma siteleri, url adresinin en fazla 15 karaktere kadar kısaltılması ile kullanım kolaylığı sağlıyor.

Bazı sosyal medya platformlarında karakter kısıtlaması ile sınırlı paylaşımlar yapılmak durumunda kalınıyor. Web sitesine yönlendirme yapmak için kısa url her zaman daha çok avantaj sağlayıcı özelliklerden biridir. Hem kullanıcı tek tıkla link kopyalama ve yapıştırma işlemini gerçekleştirirken, hedef kileye ulaşan url adresinin de paylaşılma ihtimali artıyor.

Url Kısaltma Nedir?

Sahip olunan bir web sitesinin ya da kurumsal bir firmaya ait url adreslerinin paylaşılması gerektiği durumlarda kısa ve öz bir link daha akılda kalıcıdır ve göz yormaz. Şirketlerin yaygın olarak kullandığı url kısaltıcı araçlar sayesinde uzun ve akılda kalması olanaksız linklerin kısaltılması mümkün olmaktadır.

Uzun olan linklerin kısaltılması konusunda yardımcı olan bu araçlar, aynı zamanda site içerisinde gizli kalması istenen linklerin kamufle edilmesinde de yardımcı oluyor. Bireysel ya da kurumsal kullanıcıların tercih ettiği link kısaltma genel anlamda birkaç amaç için kullanılmakla birlikte tercih nedenlerinde değişiklik gösteriyor.

Link Kısaltma Nasıl Yapılır?

Kullanıcı dostu url kısaltma servisleri sayesinde uzun olan linklerin kısaltılması oldukça kolaydır. Popüler olan servislerin keşfedilmesi ile birlikte gerekli yönlendirmeleri takip ederek url kısaltıcı rahatlıkla kullanılabilir.

Link kısaltma servisi ziyaret edilir ve kısaltılması gereken linkin kopyalandıktan sonra ilgili yere yapıştırılması gerekiyor. Verilen onay sonrası servis tarafından ekranda gösterilen kısa link, birçok platformda paylaşılmak için hazır hale gelir. Ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetinde olan bu araçlar sayesinde seo uyumlu ve spam içerik barındırmayan linklere sahip olmak mümkün.

Url Kısaltmanın Avantajları

İnternet sitelerinin bir nevi kimliği niteliğinde olan Url adresleri akılda kalıcı özelikte olduğu zaman kullanıcılarına fayda sağlamaktadır. İlk defa ziyaret edilen bir web sitesinde url uzantısının uzun olması güven vermeyeceği gibi bir sonraki ziyaretler içinde ihtimalin düşmesine neden olacaktır.

Paylaşılan linke dair istatiksel verilerin elde tutulması açısından da url kısaltma yönteminin pek çok faydası bulunuyor. Site trafiğinin profesyonel şekilde yönetilmesi ve gerektiğinde düzeltilmeler yapılması için link kısaltma ile verilere daha pratik şekilde sahip olmak mümkün.

URL Kısaltırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Link kısaltma işlemi için tercih edilen servislerin güvenilir ve kaliteli olduğundan emin olunmalı. Özellikle amatör servisler aracılığı ile yapılan kısaltmaların seo optimizasyonuna zarar vereceği olasılığı göz önünde bulundurularak popüler olan url kısalt araçları tercih edilmelidir.

Uzun linkler diğer kullanıcılar tarafından virüs içerikli internet adresi olarak da algılandığı için link kısaltma her zaman için faydalıdır. Üstelik L24 tarafından sağlanan ayrıcalıklı özellikler sayesinde kısaltılan linkin adını belirlemekte mümkün olmaktadır.