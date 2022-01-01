Vatandaş İYS Nedir?

Hizmet sağlayıcıların arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti yönetim sistemi göndermek için alıcılardan aldıkları izinleri saklayabilecekleri ve yönetebilecekleri sistemdir. Ayrıca alıcıların izinlerini, kısa mesaj numarasını, mesaj şikâyetlerini görüntüleme, reddetme, şikâyet etme ve yönetme izinlerini saklayabilirler. Web sitesi, kamuya vatandaş İYS açık olduğunda şikâyete tabi izinler ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanı sistemidir.
Kısaca Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, ret hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. İYS vatandaş kayıt olmadan onaylanmayan alıcılara sesli arama, e-posta veya SMS yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmeyecektir.
23.10.2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine Dair Kanuna Dayanılarak Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
Sesli arama, e-posta veya SMS gibi ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Mesaj Yönetim Sistemi’ne kayıt olmaları gerekmektedir. MYS sisteminde ise web sitesine giriş yapıldığında karşınıza çıkan ilk sayfa da “Vatandaş Girişi” bölümüne tıklayarak giriş yapılır.
Bir sonraki sayfada telefon numaranızı da ekleyebileceğiniz bir alan var. Buraya numaranızı ve alınan doğrulama kodunu girmelisiniz. Sonraki sayfada “Aydınlatma Metni” görünür. Bunu okuduktan sonra “Okudum, anladım” kutusunu İYS 24 işaretlemeniz gerekmektedir.
Size elektronik mesaj gönderme izni olan firmaları tek tek inceleyebilirsiniz. Mesaj ve arama iznini güncelleyebilir ve kaydedebilirsiniz.
Servis sağlayıcılar şunlardır;
Kamuda da İYS’ den yararlanılabilir.
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