Vatandaş İYS Nedir?

Hizmet sağlayıcıların arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti yönetim sistemi göndermek için alıcılardan aldıkları izinleri saklayabilecekleri ve yönetebilecekleri sistemdir. Ayrıca alıcıların izinlerini, kısa mesaj numarasını, mesaj şikâyetlerini görüntüleme, reddetme, şikâyet etme ve yönetme izinlerini saklayabilirler. Web sitesi, kamuya vatandaş İYS açık olduğunda şikâyete tabi izinler ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanı sistemidir.

Kısaca Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, ret hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. İYS vatandaş kayıt olmadan onaylanmayan alıcılara sesli arama, e-posta veya SMS yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmeyecektir.

23.10.2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine Dair Kanuna Dayanılarak Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

İYS Nasıl Kullanılır?

Sesli arama, e-posta veya SMS gibi ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Mesaj Yönetim Sistemi’ne kayıt olmaları gerekmektedir. MYS sisteminde ise web sitesine giriş yapıldığında karşınıza çıkan ilk sayfa da “Vatandaş Girişi” bölümüne tıklayarak giriş yapılır.

Bir sonraki sayfada telefon numaranızı da ekleyebileceğiniz bir alan var. Buraya numaranızı ve alınan doğrulama kodunu girmelisiniz. Sonraki sayfada “Aydınlatma Metni” görünür. Bunu okuduktan sonra “Okudum, anladım” kutusunu İYS 24 işaretlemeniz gerekmektedir.

Size elektronik mesaj gönderme izni olan firmaları tek tek inceleyebilirsiniz. Mesaj ve arama iznini güncelleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

Servis Sağlayıcıları

Servis sağlayıcılar şunlardır;

Arama, mesaj ve e-posta gibi farklı mesaj izinlerini de yönetebilir.

Alıcılara ticari elektronik ileti de göndermeden önce gerekli izinleri güvenli bir ortamda saklayabilir.

İYS gönderilmiş olan onay ve retler İYS aktarım bildirimleriyle, müşterilerin de tüm izinlerini hareketlerini, her kanal için ayrı ayrı kayıt altına alınmaktadır.

bildirimleriyle, müşterilerin de tüm izinlerini hareketlerini, her kanal için ayrı ayrı kayıt altına alınmaktadır. İYS alıcıları

Verilen izinleri kolay ve hızlı bir şekilde hem görüntüleme, hem onaylama ve hem de reddetme imkânı sağlanabilir.

Yetkisiz gönderimleri rapor edebilir.

Bu izinler için herhangi bir zamanda çıkış haklarının alıcıları

Alıcılar, hangi Hizmet Sağlayıcının İYS dataların aktarılması ne zaman, nereden, hangi kanaldan (arama, mesaj ve e-posta) ticari elektronik ileti göndermesine izin verir.

ne zaman, nereden, hangi kanaldan (arama, mesaj ve e-posta) ticari elektronik ileti göndermesine izin verir. Tek bir ekrandan görüntüleyebilir ve izinleri ayrı ayrı düzenleyebilir.

Vermiş oldukları onaylar için tebligat gönderilir, dilerlerse bu bildirim üzerinden çıkış yapabilirler.

Kamu’ da İYS

Kamuda da İYS’ den yararlanılabilir.