Neden Asistant 24 Hizmetini Tercih Etmelisiniz?

Şirketlerin gelişim politikalarını yenileyerek devam ettirirler. Bunun için teknolojinin de imkânlarını kullanırlar. Personel verimliliğini artırmanın yollarını arayan kuruluşlar, yeni ve çözüm odaklı yöntemlerle bu alanı desteklerler. Bu amaçla geliştirilmiş Asistant 24 performans artırıcı nitelikte sonuçlar ortaya koyar. Gelişim, değişim ve büyüme odaklı şirket politikaları bu uygulamayı yakında takip etmelidir.

Asistant 24 Nedir?

Personel kalitesini maksimum seviyede tutmak için performans belirlemesi yapmak çok önemlidir. Bunun için yapılan görüşmeler mobil izleme özelliğiyle kayıt altına alınır. Çağrıların süresi ve âdeti net olarak bilgilendirilir. Tek bir ekrandan tüm görüşmelerin detaylarını görebilme ve hangi telefona ait olduğunun bilgisine ulaşabilme imkânı sunar. Müşteri odaklı hizmet politikası benimserken aynı zamanda tasarruflu bir yönetim imkânı bu uygulama ile mümkün olabiliyor.

Mobil İzleme Nasıl Yapılır?

Personel takip uygulaması olan Asistant 24, Android olan tüm sistemlerde kurulumu gerçekleştirilebiliyor. Uygulama mobil izleyici özelliğiyle yüksek verim hedefliyor. Rehber verilerinin ve konum bilgilerinin yer aldığı uygulama uzaktan takip imkânı sunuyor. Kayıt altına alınan tüm veriler güvenle saklanıyor ve anında ulaşılabiliyor. Harita görüntüsüyle otomatik olarak bilgi aktarımı sağlanırken tüm cihazların mesaj geçmişleri okunabiliyor.

Telefon İzleme Uygulaması

Android sisteme sahip olan tüm cihazlara uyarlanabilen telefon izleme uygulaması Asistant 24 ile mümkün oluyor. Performans değerlendirmesini doğru yapabilmek ve zamanla yarışan şirket hizmetlerine verim katabilmek için tasarlanan bu uygulama, firmaların dikkatini çekiyor. Zaman kaybını minimuma indirmek ve daha çok müşteriye kaliteli hizmet verebilme prensibini taşıyan şirket yöneticileri, telefondan görüşme bilgilerini kaydederek personel takibi sağlıyor.

Uzaktan Telefon İzleme Nasıl Olur?

Analiz verilerinin doğru yapılması ve planlı bir personel eğitimi için geliştirilmiş Asistant 24, telefon izleyici kurulumuyla etkili bir bilgi akışı sağlıyor. Yöneticilerin hassasiyetle üzerinde durduğu çalışan performansı bu uygulamayla yükseltilebiliyor. Kullanıcı, iş sırasında görüşmeler yaparken arka planda gizli olarak çalışmaya devam eden uygulama tüm bilgileri kayıt altına alır ve depolar.

Neden Telefon İzleme Uygulaması Var?

Şirket politikalarının müşteriye daha hızlı hizmet verebilme odaklı olması uzaktan telefon izleme sisteminin ihtiyaç haline gelmesini sağlamıştır. Zaman yönetimi ve kaliteli hizmet anlayışını etkili sunmak isteyen yöneticiler performans değerlendirmesi yapabilmek için bu tür bir uygulamaya başvurur. Konum, mesaj, çağrı ve rehber takiplerinin tek bir tuşla yapılabilmesi ve tüm verilerin güvenle depolanması şirket yöneticilerinin işlerini kolaylaştırır. Bunun yanında ekran takibi ve durum takibinin de yapılabiliyor olması çalışan performans değerlendirmesinde önemli bir katkısı olur.

Mobil bir uygulama olmasıyla tüm Android cihazlarda aktif hale getirilebilir ve etkin bir şekilde çalışabilir. Hedeflerin belirlenmesinde ve yeni planlamaların yapılabilmesinde önemli rol oynayan bu sistem ile daha tasarruflu ve kaliteli hizmeti vermek mümkün olur.