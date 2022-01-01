Yunanistan Taşımacılık Hizmetleri

Yunanistan nakliye hizmetleri kapsamında Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri olan Saygınlar Nakliyat, her türlü yük taşımacılığını gerçekleştirmektedir. Firmamız 10 yıllık tecrübesi ile hizmet kalitesinden söz ettirmeye ve ürünlerinizi taahhüt ettiği süreçte adrese ulaştırmaya devam etmektedir. Sizlere belirlediğimiz zaman aralığında eşyalarınızı adrese teslim etmekte ve teslimat gerçekleştiğinde tarafınıza bilgi göndermekteyiz.

Uluslararası taşımacılık sektörü her geçen gün daha fazla talep görmektedir. Ülkeler arası gelişen ticari ilişkiler talepleri arttırmakta olup pek çok nakliye firmasını da ortaya çıkarmaktadır. Bizler 10 yılı aşkın zamandır %100 kaliteli hizmet sunan nadir firmalardan biriyiz. Diğer ülkelerde olduğu gibi Yunanistan Nakliye de Saygınlar Nakliyat olarak müşterilerimize CMR sigortası kapsamında eşyalarınızı güvenceye alarak Yunanistan nakliye hizmetlerini sunmaktayız.

Yunanistan Frigo Nakliye

Yunanistan frigo nakliye hizmetleri refeer araçlarımız kapsamında gerçekleşmektedir. Dorselerimiz ısı sensörlü olup, kasalarımızda soğutucu yer almaktadır. C2 yetki belgesine sahip olan araçlarımızda çalışan şoförlerimiz yüklerin artı eksi derecelerini ayarlayarak sapasağlam şekilde ürünlerin adrese teslim edilmesini sağlamaktadır.

Saygınlar Nakliyat olarak yıllardır frigo hizmeti vermekte ve nakliye hizmetlerimizi artı eksi derecelere sahip araçlarımızda yürütmekteyiz. -18 ve -26 dereceye sahip tırlarımıza soğuk zincir ürünlerinizi özenle yüklemekte ve bozulmadan ilk günkü tazeliklerini koruyarak adrese ulaştırılmasını sağlamaktayız. Sizler de soğuk zincir kategorisinde yer alan tüm yüklerinizi firmamız aracılığı ile Yunanistan’a ulaştırabilirsiniz.

Yunanistan Parsiyel Nakliye

Yunanistan parsiyel nakliye hizmetlerimiz profesyonel kadromuz eşliğinde başarı ile gerçekleşmektedir. Parça eşya taşımacılığı anlamına gelen parsiyel, ülkemizden en sık talep aldığımız hizmetler arasında yer almaktadır. Pek çok avantaja sahip olan parsiyel eşya taşımacılığı özel bölmeli araçlarımız dahilinde yapılmaktadır. Çok fazla uzmanlık gerektiren parsiyel taşımacılık sunduğumuz diğer taşımacılık faaliyetlerine nazaran daha ekonomik ve hızlıdır.

Parsiyel taşımacılık farklı müşterilerimizin eşyalarını tek bir araçta taşıdığımız için çok daha hızlı gerçekleşmektedir. Saygınlar Nakliyat olarak hiçbir müşterimizi mağdur etmek istemediğimiz için yüklerinizi taahhüt ettiğimiz zamanda ulaştırmaktayız. Firmamız tarafından başarı ile gerçekleşen parsiyel taşımacılık ortalama 1 hafta sürmektedir. Ancak bu süreç trafik yoğunluğuna ve iklim şartlarına göre farklılık göstermektedir. Siz de parça eşyalarınızı Türkiye’den Yunanistan’a göndermek istiyorsanız firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Yunanistan Nakliye Fiyatları

Yunanistan nakliye fiyatları müşterilerimize uygun skalada sunulmaktadır. Ancak fiyatlarımızı etkileyen farklı kriterler bulunmaktadır. Taşınacak yük miktarı, ağırlığı ve gidilecek yol mesafesi ücretlerimizi belirlemede yardımcıdır. Bize mail adresimizden ulaşarak yük ve ikametgah bilgilerini paylaşıp net fiyat bilgisi alabilirsiniz.

https://www.sayginlarnakliyat.com/yunanistan-nakliye Yunanistan Nakliye hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.