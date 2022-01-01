Sabiha Gökçen’den Nerelere Uçuş Var?

Uçak bileti fiyat karşılaştırma ve satış uygulaması ucuzucuyorum.com Anadolu Yakası’nın havalimanı Sabiha Gökçen’den uçak seferi düzenlenen yerlerin bir listesini yayınladı. Listeye göre Sabiha Gökçen Havalimanından Türkiye içinde 37 şehire , yurt dışında ise 40 ülkeye ve toplamda 125 şehire tarifeli ve aktarmasız uçuşlar ile ulaşmanız mümkün. Sabiha Gökçen’e toplamda yerli ve yabancı olmak üzere 14 Havayolu tarifeli uçuş düzenliyor.

Yurtiçinde İzmir ve Antalya – Yurtdışında Lviv ve Amsterdam

Yazının devamında İstanbul’luların Sabiha Gökçen’den en fazla tercih ettiği rotalara da yer verildi. Buna göre Sabiha Gökçen’den uçanlar yurtiçinde en çok Antalya ve İzmir’e uçak bileti alırken , yurtdışına gidenler ise Ukrayna’nın Lviv ve Hollanda’nın Amsterdam şehirlerini tercih ediyorlar.

Bu veriler için bir yorum yapmak gerekirse , Kadıköy ve Moda tatilde de eğlenebileceği yerlere gitmeyi tercih ediyor.

En Uzak Karaçi ’ye : İstanbul Sabiha Gökçenden aktarmasız olarak düzenlenen en uzun uçuş ise, 5 saat 15 dakika süren Karaçi uçuşları.

Nereye Gitsem ya da Oraya bilet Var mı Diyenlere

Uçak bileti alacak olan ama belirli bir yer için değil birkaç gün boşluğunu kullanmak ya da haftasonunda bir yerlere kaçmak isteyenlerin sık karşılaştığı bir durum ‘’Nereye Gitsek?’’ ya da şuraya gidelim önermesine cevap olarak ‘’Oraya uçak var mıdır ki?’’ sorusuna cevap düşünmektir belki de.

Ancak ucuzucuyorum uygulaması bu sorunu çözmüş görünüyor. En azından artık bir yerlere gitmek istediğinizde , planlarınızı bulunduğunuz yerdeki havalimanından nerelere uçak bileti bulabileceğinizi bilerek yapabilirsiniz.

İlk Kez Nerelere Uçabilirim Sorgulaması

Geçtiğimiz ay Türkiye ‘de ilk kez kredi kartı kullanmadan bilet alma imkanı sunan ucuzucuyorum uygulaması yine ilk kez belli bir noktadan nerelere uçak bileti alınabileceği bilgisi sunarak oldukça yararlı bir iş çıkarmış. Zira uçacağınız yerden varış noktanız belli ise uçuş araması yapmak ya da sadece varış noktası için arama yapmak zaten mümkündü.

Ancak şimdi belli bir kalkış noktasından da nerelere uçuş olduğunu ya da gitmek istediğiniz yere bulunduğunuz bölgedeki havalimanından uçuş olup olmadığını da dakikalar içinde öğrenebilme imkanı gelmiş oldu.

Eğer Sabiha Gökçen’den nerelere uçabileceğinizi öğrenmek ve tam listeye ulaşmak istiyorsanız ucuzucuyorum uygulamasının https://ucuzucuyorum.com/sabiha-gokcen-kalkisli-ucuslar bağlantısını, İstanbul’a uçak biletinizi yine uygulamanın https://ucuzucuyorum.com/istanbul-ucak-bileti bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.