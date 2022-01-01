14 Şubat İçin Hediye Önerileri

Dünya genelinde her yıl 14 Şubat’ta kutlanan “Sevgililer Günü” yaklaşırken, hediye alışverişleri ile piyasaya hareketlenmeye başladı. Bu özel günde, eşlerin ve sevgililerin birbirlerine özel hediyeler alması neredeyse bir gelenek haline gelmekle birlikte, istatistiksel veriler bu alışverişlerin çoğu zaman son güne bırakıldığını gösteriyor. Kısıtlı zamanda, doğru hediyeyi bulamama telaşı ile yapılan alışveriş ise kişinin tüm enerjisini alıyor ve ciddi bir strese neden oluyor.

Sevgililer Günü Hediyesi konusunda henüz karar vermemiş olanlara yol gösterip ilham verecek küçük bir rehber hazırladık.

Her şeyden iki insan arasındaki sevgiye paha biçilemeyeceğinin altını çizmek gerekiyor. Haliyle alınacak hediyenin ucuz ya da pahalı olması, iki kişi arasındaki sevginin büyüklüğünü gösteren bir kriter değildir. Sevdiğiniz insanın yüzünde tebessüm yaratacak, onu mutlu edecek bir hediye, doğru hediyedir. Onun nelerden hoşlandığına odaklanarak; ilgi alanlarına, zevklerine göre bir seçim yapmak hedefi tam on ikiden vurmanızı sağlayacaktır. Bu seçimi yaparken onun ihtiyaçlarını da dikkate almanızda fayda var.

Bir diğer önemli konu zamanlama. Hediye seçimini son güne bırakıp strese girmek istemiyorsanız erken hareket etmenizi tavsiye ederiz. Yeterli vaktiniz yoksa veya bu soğuk havada dışarı çıkmak ve alışveriş merkezlerinin kalabalığına girmek istemiyorsanız teslimat sürelerini dikkate alarak ‘online’ alışverişe yönelmeniz en iyisi. Online alışverişin güvenilir adreslerinden baxana.com’dan Sevgililer Günü hediye alternatiflerini sizler için seçtik.

GENÇ KIZLARA HEDİYELER

Baxana.com’da özellikle genç kızların seveceği çok sayıda hediye alternatifi arasında, birçok rengi bulunan ve büyük bir fiyat avantajı ile satışta olan Benetton keten spor ayakkabılar bulunuyor. 7 cm taban yüksekliğine sahip lacivert renkte Brity keten ayakkabı ise bahar sezonu öncesi uygun fiyatı ile sepete girmeyi hak eden ürünler arasında. Xclsv Sport markalı reflektör baskılı tişörtler ise yaratıcı slogan ve grafiklerle ona espri yeteneğinizi göstermeye fırsat verecek özel ürünler.

Genç Kızlar Bu Takılara Bayılacak

Baxana.com’un takı ve aksesuar grubunda kolyeden, yüzüğe, bileklikten küpeye oldukça zengin çeşit bulunuyor. NPeri markasıyla takı tasarlayan Nur Cengiz’in geleneği güncel kodlarla yorumladığı gümüş takı koleksiyonu özel tasarımlarıyla bu grubun en değerli koleksiyonunu oluşturuyor. Daha uygun hediye alternatifi isteyenler ise ağırlık olarak pirinç ve çelik gibi kararmayan ürünlerin bulunduğu seriye avantajlı fiyatlarla ulaşabilir. Takı grubunda, rengarenkakrilik yüzükler ve renkli zirkonyum taşından imal edilen Zara küpeler daha güncel modayla ilgilenen genç kızların ilgisini çekecektir.

ERKEKLERE HEDİYELER

Baxana.com’da kırmızı baykuş logosuyla satılan Redowl marka ürünler şapka, tişört, boxer ve çorap gibi erkeklerin günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyduğu ürünleri kapsıyor. Ayrıca göz alıcı desenlere sahip deniz şortu ve havlu koleksiyonu da bulunan markada sezon dışı avantajlı fiyatları ile cazip görünüyor.

Sevgiliniz outdoor aktivitelerini seviyorsa kadınlar ve erkekler için birbirinden çekici hediye alternatiflerine de bakabilirsiniz. Dünya markalarını bünyesinde bulunduran baxana.com’da Lafuma, The North Face, Helly Hansen, Salamon, Millet, Merrel, Eastpak ve Bridgedale gibi markaların mont, ceket, polar, tişört, çorap, çanta ve cüzdan gibi ürünleri bulunuyor.

EŞLERE HEDİYELER

Baxana.com’da evli çiftler için de çeşitli hediye alternatifleri mevcut. Soğuk günlerde sizi sarıp sarmalayacak sıcacık bir battaniye, televizyon izlerken üzerinize alacağınız bir şal, banyonuzun havasını değiştirecek lüks havlu seti veya tamamen doğal kumaştan özel desenli bir nevresim takımı bu grupta yer alan hediye alternatifleri arasında yer alıyor.

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