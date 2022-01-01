HPV Neden Önemli?

Sağlık konusu, kadın ya da erkek fark etmeden herkesin dikkat etmesi gereken önemli bir konudur. Çünkü ufak olduğu düşünülen bir sorun, beraberinde daha büyük sorunları getirebilmektedir. HPV nedir ve tedavi edilebilir mi sorusu da Doç.Dr. Gökhan Boyraz tarafından etkili şekilde cevaplandırılmaktadır.

İnsanların vücutlarında her virüsün ortaya çıkarttığı etki birbirinden farklı olabilmektedir. Bunlar hakkında ne kadar fazla bilgi sahibi olunursa, bunlardan korunmak ya da tedavilerinin yaptırılması konusunda da etkili adımların atılması mümkün olmaktadır. HPV nedir sorusu da son yıllarda özellikle yurtdışındaki insanların hakkında en fazla araştırma yapılan virüsleri arasında kendine yer buluyordu. Şimdilerde ise ülkemizdeki insanlar da bu virüs ile alakalı bilgi sahibi olmak istemeye başlamış durumda.

Bunun temel nedeni ise HPV nedir konusu araştırılırken de görülebileceği üzere virüsün hem hızlıca bulaşması hem de gençlerde olma olasılığının son derece yüksek olması. Kendi içerisinde 150’ye yakın türe sahip olan HPV, kimi durumlarda yalnızca siğillerin ortaya çıkmasına neden olabilirken kimi zaman ise kanser oluşumuna sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla insanların dikkatli olması ve yalnızca HPV tedavisi hakkında değil bu virüs ile alakalı da gerekli olan bilgilere sahip olması gerekmektedir.

HPV Nasıl Bulaşmaktadır?

Erkeklerin bir kısmı HPV nedir sorusuyla alakalı doğru yanıtları almadan bu virüsün yalnızca kadınları etkilediği düşüncesine sahip oluyor. Ancak konu hakkında yapılmakta olan araştırmalar ile beraber görülebileceği üzere bu virüs yalnızca kadınlara bulaşmıyor. Erkeklere de bulaşarak beraberinde penis ve anüs kanseri gibi kanser türlerinin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Human Papilloma Virüs hem erkeklerin hem de kadınların genital bölgelerinde bulunan mukozalara yerleşebilmekte ve bu bölgelerde enfeksiyon oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. Aynı zamanda kimi insanlarda da siğillerin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. HPV ilk olarak vücuda giriş yaptığı zaman hücrelerin içerisine yerleşir. Böylece dönemsel olarak enfeksiyon durumunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yalnızca temas ile değil aynı zamanda taşıyıcı olan kişinin korunmadan cinsel ilişkiye girmesi durumunda da yine HPV karşı tarafa geçebilmektedir.

HPV Tedavisi Mümkün Mü?

İnsanların HPV tedavisi ile alakalı araştırmalara başlamadan önce bu virüsün hangi belirtileri ortaya çıkartabileceği ile alakalı bilgi sahibi olması gerekmektedir. Çünkü belirtilerin öğrenilmesi demek, erkenden müdahale şansının arttırılmasını sağlayabilecektir. Virüsün vücuda girmesinden sonraki ilk 2 ila 6 aylık süre içerisinde virüs kuluçkaya girmiş olacaktır. Kuluçka süresinin sona ermesi ile beraber siğillerin ortaya çıkması kişiden kişiye değişim göstermektedir. Kimilerinde kuluçka süresinin sona ermesi ile beraber siğiller kendini göstermeye başlar. Kimilerinde ise uzun yıllar boyunca herhangi bir belirti ortaya çıkmamaktadır. Siğiller yalnızca genital bölgelerde görülmemektedir. Aynı zamanda ağız, kasık bölgesi, makat içi ve etrafı gibi çeşitli bölgelerde kendini gösterebilmektedir. Aynı zamanda kasık ve karın bölgesine de yayıldığı görülebilmektedir.

Gerçekleştirilecek olan HPV tedavisi ile beraber temel amaç siğillerin başarılı şekilde ortadan kaybolmasını sağlamak olmaktadır. Genital bölge başta olmak üzere vücutta çıkan siğillerin giderilmesi adına ise insanlar https://gokhanboyraz.com/hpv-nedir/ üzerinden gerekli bilgilerin elde edilmesi mümkün hale gelmektedir. Şimdilerde siğillerin yok edilmesi adına farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu aşamada ise önemli olan şey siğillerin yayılma eğilimi ve boyutları olmaktadır. Buna göre en başarılı sonuçların elde edilmesi adına uzman isimler ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Virüs sonrasında kanser oluşması halinde ise bu sefer kanserin hangi evrede olduğunun belirlenmesi sonrasında süreç belirlenecektir. Ve bu sürece göre de en uygun tedavi uygulanmaya başlanacaktır.