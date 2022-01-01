Linux Hosting Nedir?

Linux Hosting, Linux işletim sisteminin altyapısında kurulmuş ve bu altyapıda çalışan web sitelerini barındırma amacıyla kullanılan web barındırma çözümüdür. Hosting hizmeti alan kullanıcılar ve hosting hizmeti sunan hosting firmaları, Linux Hosting’i daha çok tercih etmektedirler. Linux Hosting, yapısı, sunmuş olduğu avantajlar dolayısıyla diğer işletim sistemlerine oranla daha çok kullanılan bir Hosting türüdür.

Neden Linux Hosting?

Linux Hosting’in çok kullanılan Hosting planı olduğunu zaten söylemiştik. Linux Hosting’in tercih edilmesindeki en büyük neden ücretsiz olmasıdır. Linux işletim sistemi açık kaynak olmasından dolayı geliştirilmeye çok müsait ve ücretsiz bir işletim sistemi olduğu için de birçok kullanıcı tarafından direkt olarak kullanılabiliyor ve bu sayede de çok daha iyi geliştirmeler Linux üzerinde gerçekleşebilmektedir.

Bunun yanı sıra şu anda internette aktif olan web sitelerinin altyapılarının çoğu WordPress’e ait olduğunu biliyoruz. WordPress’in de en iyi Linux Hosting’lerde çalıştığını, tam performansını Linux işletim sisteminde sunmasından ötürü de Linux Hosting’in genel olarak daha fazla kullanılmasına neden olan sebeplerden birisi olarak bunu görebiliyoruz. WordPress’in yanı sıra Joomla, Drupal gibi diğer içerik yönetim sistemleri de Linux ile tam uyumlu olarak çalışmaktadırlar.

PHP altyapılı web sitelerin tam performans ile Linux’da çalışmasından dolayı Linux Web Hosting oldukça popüler bir hosting türüdür. Hatta genellikle çoğu Hosting şirketleri Windows Hosting olarak hizmet sunmuyorlar. Bunun temel nedeni ise Linux Hosting’in oldukça fazla tercih edilmesidir tabi ki. Windows işletim sistemine sahip olarak Hosting kullanmak isteyen web site geliştiricileri VDS satın alarak, bu VDS’e Windows işletim sistemini kurup diledikleri gibi kullanabilmektedirler. Ancak Hostinget.com üzerinden her iki işletim türü için de çok yakında hizmet alabileceksiniz.

Windows mu Linux mu?

Öncelikle bu soruya kendiniz cevap vermelisiniz. Windows Hosting’lerde barındırabilecek sitelerin türü başka, Linux Hosting’lerde barındırılabilecek siteler başka. Eğer Windows’un ürünleri ile oluşturduğunuz bir web sitesini barındıracak Hosting arıyorsanız, Windows Hosting’i tercih etmeniz gerekmektedir.

Ancak genellikle şu anda web üzerinde yer alan web sitelerinin altyapılarını incelediğimiz zaman çoğunun Linux tabanında çalıştığını gözlemeyebilmekteyiz. Windows ile çalışan az sayıda web sitesi bulunmaktadır. Aslına bakarsanız, Linux’ta çalıştırabileceğiniz siteleri Windows’ta da çalıştırabilirsiniz ancak bu size gereksiz masraf ve performans kaybı olarak geri döner. Bu sebeple hem maliyetlerin düşük olması, lisans probleminin olmaması, açık kaynaklı olması, güncel çoğu web sitesinin bu işletim sisteminde çok daha verimli çalışması gibi nedenlerden ötürü Linux Hosting’i tercih etmelisiniz. Tabi ki ASP.NET altyapısı ile geliştirilmiş bir web sitesi barındırmayı planlıyorsanız da Windows Hosting tercihiniz olmalıdır.

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