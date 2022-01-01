KPSS A Grubu Meslekleri Nelerdir?

KPSS A grubu birçok meslek dalının girdiği sınav türüdür. KPSS B ve A olmak üzere iki farklı tür de yapılmaktadır. Meslek gruplarına göre girilecek sınav farklılık göstermektedir. KPSS B grubu 2 yıl da bir düzenlenmektedir. KPSS A grubu ise yıl da bir sınava girmektedir. KPSS A grubu meslekleri nelerdir diye bakıldığında karşımıza pek çok meslek çıkmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Hukuk Fakültesi, İstatistik, Matematik gibi bölümlerden mezun olan öğrenciler bu sınav türüne başvuru yapabilirler.

KPSS A Grubu Fakülteleri

KPSS A grubu meslekler için kazanılması gereken fakülteler;

Hukuk fakültesi,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

BESYO,

Mühendislik Fakültesi,

Edebiyat Fakülteleri,

İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi bölümü mezun öğrencileri bu sınava girebilirler.

Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı, Vergi Müfettiş Yardımcılığı, Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı, Bankacılık Uzman Yardımcılığı

KPSS A Grubu Meslekleri

KPSS A grubu meslekleri nelerdir diye baktığımızda pek çok fakülteden bölüm görmemiz mümkündür. KPSS A grubu sınavları iki yıllık geçerlilik sağlasa da bu durum öğretmen adayları için geçerli değildir. KPSS A grubuna girecek olan öğretmen adayları için sınavı geçerlilik süresi 1 yıldır. KPSS A grubu meslekleri nelerdir sorusuna cevap olarak bu meslekler karşımıza çıkar gibi pek çok meslek KPSS A grubu mesleklerinden birkaçı olarak karşımıza çıkmaktadır. KPSS A grubu sınavına girecek bireyler genel yetenek ve genel kültür sınavına da girmeleri gerekir.

KPSS A GRUBU NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyinde bulunan bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavlaına tabi tutulmak suretiyle girilmekte olan ve belirli bir yetişme programı sonrasında yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atama gerçekleştirilecek kadro ve görevlere atanacaklar için olmaktadır.

A Grubu Kadrolar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı gibi kadrolar olmaktadır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavı olmaktadır.

Yönetmelik kapsamına girmekte olan kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için yönetmeliklerine göre ya yalnızca KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri belirli bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri gerçekleştirecekler ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alımı yapacaklardır.

Adaylar, sınavın ardından A Grubu Kadrolar için ilan veren kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan başvuruda bulunacaklardır. A Grubu Kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunacak adayların, bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtmiş oldukları şartları taşımaları gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, A Grubu ve Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlik kadrolarına ilk kez atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunlu olmaktadır.

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