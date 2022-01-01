Kazandıkları savaş yok

Ali Koç, Aziz Yıldırım sonrası Fenerbahçeli taraftarın da baskısıyla başkan seçildi. Zengin bir aileden gelmesi dışında hiçbir özelliği yoktu. Hem yakışıklı hem de mavi gözlü olduğunu saymazsak. Aziz Yıldırım’dan bıkan taraftarın kurtarıcı olarak gördüğü Ali Başkan tam bir hayal kırıklığı. Başkan seçilsin diye uğraşan taraftar, şimdi de Ali Koç gitsin diye her iç saha maçı sonrası yönetimi istifaya çağırıyor. Ali Koç’un “yol arkadaşı” Burak Elmas’a gelirsek onun da Ali Başkan’dan aşağı kalır yanı yok. Hadi Ali Koç zengin bir ailenin çocuğu kulübe ciddi para girişi yaptı. Peki Burak Elmas’ın ne özelliği var? Derseniz Fatih Terim’i kullanıp başkan olmasından başka bir özelliği yok derim. Kötü giden takımı, her maç sonrası Galatasaray taraftarının istifaya çağırması da bir şeyi değiştirmiyor. Akıl alır gibi değil! İki başkanın da kazandığı savaş yok. Taraftar çıldırma noktasına gelmiş ama ortada ne bir istifa ne de bir icraat var. Bırakın istifayı taraftarı umursamıyorlar bile. Bu gidişle Trabzonspor mağlubiyeti sonrası düşme hattına yaklaşan Galatasaray’ın maçları gelecek sene TRT’den şifresiz yayınlanır. Gözün aydın Burak Elmas, Galatasaray tarihine geçtin.

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