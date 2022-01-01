İstanbul Medya Temsilcileri Balıkesir Turu Yaptı

Ali Rıza Yıldız başkanlığındaki İstanbul Gazete TV ve İnternet Habercileri Derneği (İstanbul Medya) yine ses getiren bir önemli organizasyona daha imza attı. ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün hemen arkasında sürpriz bir organizasyon ile 3 günlük Balıkesir gezisi düzenlendi. 63 kişiden oluşan basın heyetinin katıldığı renkli ve eğlenceli gezide, tarihi ve turistlik yerlere tarihi bir yolculuk yapıldı. Mesleğin duayenlerinin ve genç basın mensuplarının kaynaşıp, tanıştığı, bilgi ve tecrübelerini paylaştığı Balıkesir gezisi, her açıdan verimli ve faydalı geçti. Basın mensupları hem stres attı hem de moral depoladı.

İLK DURAK SUSURLUK OLDU

İstanbul Gazete TV ve İnternet Habercileri Derneği tarafından gerçekleştirilen 3 günlük Balıkesir gezisinin ilk durağı Susurluk oldu. Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney ve Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Sarı 63 gazeteciden oluşan heyeti belediye sosyal tesislerinde ağırladı. Susurluk’u anlatan Başkan Güney, Susurluk için gazetecilerden çeşitli konularda destek talebinde bulundu. Sıcak ve samimi bir şekilde Susurluk’un tarihini ve yöresel yiyeceklerini tanıtan Nurettin Güney, “Bizim Belediyemiz partizan bir belediye değil, kapılarını tamamıyla halkına açan Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun yönetilen bir belediyedir.” dedi. Balıkesir’in ve Susurluk’un doğal güzelliklerine sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Güney, “Balıkesir’i Kocaeli gibi kirletmeyelim.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL’İN GAZETECİLER İLE ‘YEREL MEDYA’ BULUŞMASI

İstanbul Gazete TV ve İnternet Habercileri Derneği tarafından gerçekleştirilen Balıkesir turunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Genel Sekreter Mustafa Küçükkapdan, 63 gazeteciden oluşan heyet ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Başkan Yücel Yılmaz, şehrin milli mücadelede Balıkesir’in rolünden şehirdeki tarım ve hayvancılığa, bölge kültüründen ekonomisine kadar pek çok detayı keyifli bir sunumla gazetecilerle paylaştı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel, Ayvalık’ta tarihi dokuları bozan binalarla ilgili tasarrufunun ne olduğunun sorulması üzerine “Denizden baktığınızda eski mistik evleri engelleyen 8 tane bina var. Biz onları kamulaştırarak tarihi dokunun tamamen görünmesini istiyoruz.” dedi.

YILDIZ: UMARIM MESLEĞİMİZ HAK EDEN NOKTALARA GELECEKTİR

açılış konuşmasını, İstanbul Gazete TV ve İnternet Habercileri Derneği Başkanı Ali Rıza Yıldız yaptı. Yıldız kendilerini misafir eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve genel sekreter Mustafa Küçükkapdan’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Amacımız halkımıza doğru ve objektif haber sunmaktır. Demokrasinin temel unsurlarından biri olan basının, demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesine çok önemli katkıları olmuştur. Gazeteciler, her türlü şart ve ortamda insanların ihtiyacı olan haberleri, onlara ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyor ve faaliyetlerini büyük bir özveri ile sürdürüyor. Umarım mesleğimiz hak eden noktalara gelecektir.” ifadelerine yer verdi.

GAZETECİLER AYVALIK’DAKİ ÇİRKİN BİNALARI BAŞKAN YILMAZ’A SORDU

Yıldız’ın ardından kürsüye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz detaylı bir sunum yaptı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, Ayvalık’ın geçmişten günümüze korunan mistik dokusunu ve bu dokuyu bozan binaların sorulması üzerine şu yanıtı verdi: “ Mübadele döneminde Ayvalık’ta bulunan Rum ve Ermeni vatandaşlar Yunanistan’a oradaki Türkler ise Ayvalık’a geliyor. Bizim Türkler Rumların yaptıklarını hiç bozmuyor ve aynı şekilde devam ettiriyor. Yani bizim insanımız ‘Bu bizim kültürümüzde yok yakalım, yıkalım’ gibi bir anlayışın içine girmemiş. Geldiğinde konak nasılsa öyle girmiş içeriye. UNESCO’ya ‘tescilli şehir’ olarak başvurusu yapıldı ve şu an 2 bin 800 tescilli bina var.

“ 8 TANE BETON BİNANIN GÖRÜNTÜSÜ HERKESİ RAHATSIZ EDİYOR TARİHİ DOKUYU KORUYACAĞIZ”

Gel gelelim 1976’larda İzmir Konak Alsancak’ta denize doğru yüksek yüksek binalar yapılınca o furya burada da başlıyor. Şu an Ayvalık’ta denizden şöyle bir baktığınızda o mistik evleri engelleyen 8 tane bina görürsünüz. Bu binalar o günün şartlarıyla ‘Burası Alsancak olacak.’ diye davul zurnayla yapılmış. Şimdi betonun o tarihi binalar içerisinde görüntüsü ne kadar kötü. Biz onları kamulaştırarak tarihi dokunun tamamen görünmesini istiyoruz. Projeyle ilgili bütçemiz hazır. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile de görüştük. Bu binalar buraya yakışmıyor.” dedi.

İSTANBUL MEDYA SEYİT ONBAŞI’NIN KÖYÜNDE

İstanbul Medya heyeti, yaptığı Rumeli Mecidiye Tabyası’nda 276 kilogramlık top mermisini kaldırıp namluya sürerek, savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı’nın Balıkesir’in Havran ilçesindeki anıtı ve kabrini ziyaret etti. Seyit Onbaşı’nın torunu olan ve Kocaseyit Müzesi’nde görev yapan 50 yaşındaki Muhammet Yıkar burada bir sunum yaparak gazetecileri bilgilendirdi. Gazeteciler burada duygulu anlar yaşadı. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’unda eşlik ettiği gezide ilçedeki tarihi yapılar ziyaret edildi. Başkan Ersoy yapılacak projeler hakkında basın mensuplarını bilgilendirirken ilçenin tanıtımı noktasında destek istedi.

BASIN MENSUPLARI DOYASIYA EĞLENİP MORAL DEPOLADI

İstanbul Medya’nın düzenlediği 3 günlük Balıkesir gezisine katılan gazeteciler bol bol eğlenip stres attı. Renkli görüntüler eşliğinde gerçekleşen gezide mesleğin duayenleri ve genç meslektaşlar birbirlerini tanıma ve kaynaşma fırsatı buldu. 63 kişiden oluşan gazeteciler heyeti şehrin tarihi yerlerini gezme fırsatı buldu

RENKLİ GÖRÜNTÜLER EŞLİĞİNDE TARİHİ VE TURİSTLİK YOLCULUK

İstanbul Medya heyeti Balıkesir’de hem şehir turu yaptı hem de tarihi yerleri gezdi. Gazeteciler, ‘Kuzey Ege’nin Kalbi’ Ayvalık’ta; Arnavut kaldırımlı dar sokaklarında karşılıklı selamlaşan ve Ayvalık yöresine özgü sarımsak taşından inşa edilen tarihi Rum evleri, cumbaları, ferforjeleri, zarif kapıları, alınlıklarında bulunan işlemeleriyle tarihi bir yolculuğa çıkararak bol bol zaman geçirdi. Şeytan Sofrası ve Şeytan’ın ayak izi şüphesiz yolu Ayvalık‘tan geçen herkesin gidip gördüğü, görmese bile mutlaka duyduğu bir gezi noktası. Basın mensupları, muhteşem bir manzaraya sahip bu yerde bol bol hatıra fotoğrafı çekme imkanı buldu. Basın mensupları, Ege’nin en keyifli yeri olan Cunda Adası’ndaki bol eğlenceli akşam yemeği ise görülmeye değerdi. Katılımcılar BY Nihat Balıkçısı’nda bol bol eğlenip stres attı.

KÜÇÜKKAPDAN İLE ŞEHİR TURU

Basın mensuplarının gezisine eşlik eden Balıkesir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, şehrin tarihi ve turistlik yerlerini gezdirerek bilgi verdi. Balıkesir’in yeni kent ikonu çamlık Tepesi ziyaret edildi. Muhteşem manzarası ile Balıkesir’i kuş bakışı görebildiğiniz Çamlık Tepesin’de bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra kent meydanına geçildi. Mustafa Küçükkapdan, Balıkesir’de 600 yıllık geçmişe dayalı Zağnos Paşa Camisi’nin zaman içinde kaybolan siluetinin yeniden kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların ilk aşaması meydan düzenlemesi hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Balıkesir çiftlik Eğitim Merkezi (BAÇEM) ve Özgün Zeytinlik yeri de ziyaret edildi.

HERKES MUTLU AYRILDI VE BİR TEŞEKKÜR…

3 günlük Balıkesir gezisinde herkes mutlu bir şekilde İstanbul’a döndü. Katılımcılar buna benzer organizasyonların devam etmesi temennisinde bulunurken, İstanbul Medya Başkanı Ali Rıza Yıldız, yakın zamanda yine benzer bir etkinliğin müjdesini verdi. İstanbul Medya heyeti bu güzel organizasyon dolayı İstanbul Medya Başkanı Ali Rıza Yıldız’a misafirperverliği ve güler yüzü ile gazetecilere ev sahipliği yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a, gezinin başından beri kendilerini yalnız bırakmayan, basın mensuplarına ilgi ve alakasını eksik etmeyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.







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