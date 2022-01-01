Burak Elmas gitmeden Galatasaray düzelmez

Burak Elmas seçim zamanı Fatih Terim kozunu oynanıp zafere ulaşmıştı. Büyük umutlarla başkan olalı daha 6-7 ay olmuşken yaprak dökümü yaşanmaya başladı.

Sırasıyla önce Rezan Epözdemir ardından da Fatih Terim ‘görevden el çektirildi.’ Peki iki önemli isim Galatasaray’dan ayrılınca sular durulacak mıydı? Terim ve Epözdemir’in gitmesi kimin işine yarayacaktı? Fatih hoca takımı gençleştirmek için sabır istemişti, bugün gelinen nokta Burak Elmas’ın Terim’i yarı yolda bırakmasından başka bir şey değil. Galatasaray neredeyse her maç hakemler tarafından ‘doğranırken’ tek konuşan Fatih Terim ve Rezan Epözdemir’di.

Herkes başkandan masaya yumruğunu vurmasını beklerken, başkan yumruğu nedense kendi ekibine vurdu. Türkiye’nin İmparatoru, İtalyanların Grande Terim’ine hak görülen gönderme şekli, ne Galatasaray’a ne de sözde ‘yol arkadaşı’ Burak Elmas’a yakışmadı. Bu yaşananlardan daha da güçlü çıkacak biri varsa o da Fatih Terim. Çok değil, yakın zamanda hoca başkanlık için adaylığını açıklar. Bugün, Galatasaray taraftarını karşısına alan yönetimlerin o koltukta durma şansı çok az. Böyle giderse eğer, taraftarla inatlaşmanın bedelini sanırım Burak Elmas koltuğundan olarak ödeyecek.

Fatih Terim, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelerek futbolcular ve personelle vedalaştı. Tesislerden çıkışta taraftarın yoğun desteği vardı. Gerisini siz düşünün, Kasımpaşa’yla oynanacak iç saha maçında tribünlerden ‘yönetim istifa sesleri’ maç boyunca eksik olmayacak. Özetlemek gerekirse Burak Elmas gitmeden Galatasaray düzelmez.