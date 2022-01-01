TÜKODER, “ARTIK ZAMLARA YETİŞEMEZ OLDUK”

Tüketiciyi Koruma Derneği TÜKODER, Son zamlar ve enflasyon ile ilgili “TÜKETİCİ YOLUNACAK KAZ DEĞİLDİR“ diyerek Kadıköy’de Süreyya Operası önünde basın açıklaması yaptı.

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanısıra çok sayıda tüketicinin de pankart ve dövizlerle katılarak destek verdiği zamlara tepki eyleminde yapılan açıklama da; “Yıllardır iyi yönetilemeyen ekonomi nedeniyle oluşan ekonomik krizin faturası, her zamanki gelenek bozulmayarak aşırı zamlar ile tüketiciye kesilmiştir. TÜİK tarafından Son 19 yılın en yüksek enflasyon oranı açıklanmış, yoksul ve aç sayısı inanılmaz bir sayıda artmıştır.

Ülkenin kaynakları bazı güçlü şirketlere aktarılmış, ekonomik paketler onlar lehine açıklanmış, tüketicinin payına ise zamlar, yoksulluk ve açlık düşmüştür.

Her fiyat artışları, her bir zamlar soframıza bir yıkım olarak gelmiş, mutfaklarımızı ateş sarmıştır.

Asgari ücrete yapılan zammın üzerinden henüz 15 gün geçmeden, katmerli olarak geri alınmaya başlanmıştır. Çay kaşığı ile verip kepçe alıyorsunuz. Ekonominin başarısı bu mu?

Türksiş Aralık ayı rakamlarına göre; Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.013,26 TL Ocak ayı açlık sınırı ise asgari ücretin üzerine çıkması beklenmektedir. Yoksulluk sınırı ise 13.073,00 TL dir. Bekar bir kişinin yaşam maliyeti 4.927,00 TL. Dikkat asgari ücretin üzerinde, asgari ücretle çalışan bir kişi yaşayabilmesi için sihirbaz olması mı gerekiyor.

Emekli maaşları açıklamaları ayrı bir garabet, söylenen rakamlar açlık sınırının altında, ülkeye onca yıl hizmet etmiş emeklilerimiz açlığa mahkûm edilmektedir.

Küçük Esnaf sattığı fiyata ürünü rafa koyamamakta, gelen zamlar nedeniyle sermayesi erimiş durumda olup kepenk kapatmaya başlamıştır. Yapılmak istenen küçük esnafı aradan çıkarıp meydanı zincir marketlere mi bırakmaktır?

Döviz kuru inanılmaz yükselişi, fiyatları uçurdu.

Kur düştü fiyatlar yerinde saymaya devam etti.

Marketlere fiyatları düşürün dediniz, ama fiyatını kendi belirlediğiniz akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlarda düşürmediğiniz var iken %50 ila %150 arası zam yaptınız.

Özelleştirdiğiniz enerji dağıtımın da, dağıtım şirketlerinin karını yükseltmek için elektriğe görülmemiş bir oranda zam yaptınız. Başkasının kaçak kullandığı elektrik bedelini halen ödemeye devam ediyoruz, yenilenmeyen altyapılar dan dolayı kayıp enerji bedellerini ödemeye devam ediyoruz. Enerji dağıtım şirketleri korunmaya devam ediyor, yük tüketicinin sırtında.

Enerji tüketicinin temel ihtiyacıdır, kamu hizmeti olarak verilmelidir. Özelleştirdiğiniz enerji dağıtımını kamulaştırın.

TÜKETİCİ YOLUNACAK KAZ DEĞİLDİR.

Anayasanın 172.maddesi Devleti Tüketicileri koruyucu tedbirleri almakla görevlendirmiştir. Ancak geldiğimiz nokta da görülüyor her şeyin faturası tüketiciye kesilerek açlık ve yoksulluğa terk edilmektedir.

İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ.

Evrensel hakkımız olan Temel İhtiyaçlarımızın karşılanma hakkının karşılığını bulmasını istiyoruz, insanca yaşamak bizimde hakkımızdır.

Yapılan zamlar önümüzdeki günlerde raf fiyatlarına büyük bir oranda yansıyacaktır. Gıda fiyatları daha da artacaktır.

Tüketici besin değeri yüksek ekonomik ve sağlıklı gıdaya ulaşamayacak, merdiven altı imalatlar, taklit ve tağşiş ürünler artacak, tüketici sağlığı tehlikeye düşecek, ve halk sağlığı bozulacaktır.

Ülkemizde kaynak vardır, bu kaynakları güçlü olan sermayenin yararına değil güçsüz olan halkın yararına kullanılmalıdır.

İYİ YÖNETİLEMEYEN EKONOMİ NEDENİYLE OLUŞAN EKONOMİK KRİZİN, YÜKSELEN DÖVİZ KURLARININ SORUMLUSU TÜKETİCİ DEĞİLDİR, ÖYLE İSE NEDEN FATURASINI BEN ÖDEYEYİM.

Talebimiz açık ve nettir. İnsanca Yaşayabilmemiz için

Zamlar geri çekilsin, döviz kuruna müdahale edilsin, maaşlar ve ücretler alım gücü ve yaşam kalitesini yükseltecek şekilde güncellensin.

Ekonomik krizin ve döviz kuru yükselmesi nedeniyle oluşan krizin faturasını sorumlu kimler ise onlar ödesin.

Temel gıdada KDV sıfırlansın, Temel ihtiyaçlarda ise %1’e düşürülsün

Emekli ve ailede tek asgari ücretli çalışanlara insani elektrik, doğalgaz ve su belli miktarda ücretsiz yapılmalı

BİLİNMELİDİR Kİ, HAKSIZLIKLARA KARŞI DİLSİZ ŞEYTAN OLMAYACAĞIZ, HAKSIZLARA KARŞI, İNSANCA YAŞAMAK İÇİN MÜCADELEMEZİ SÜRDÜRECEĞİZ.

YAŞASIN TÜKETİCİ MÜCADELESİ

YAŞASIN TÜKODER

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