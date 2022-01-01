Suç sokak hayvanlarında mı? Yoksa insanlarda mı?

Suç sokak hayvanlarında mı? Yoksa insanlarda mı?

Son günlerde başıboş sokak hayvanlarının saldırısına uğrayan insan sayısı arttı. Bir spor yazarı olarak bu konuya kayıtsız kalamadım. Sözde sahipli olduğu sanılan, tehlikeli köpek ırkı Pitbull’un saldırısına uğrayan küçük kızımızı biliyorsunuzdur. Bu yaşanan olay bugünün sorunu değil.

Sokak hayvanları yıllardır insanoğluyla birlikte yaşıyor, peki ne oldu da bu kadar içinden çıkılmaz bir hal aldı? Konuyu sosyal medya kullanıcıları birçok kez dile getirdi.

Hatta Twitter’da #KöpekMağdurları ve #MahalleSakinimeDokunma diye de iki farklı hashtag açıldı. Sokak hayvanlarının bu duruma gelmesi, saldırgan olmasının sebebi insanoğludur. Belediyeler, yetkililer, artık her kimse zamanında kısırlaştırma çalışması yapsaydılar bu başıboş hayvanların sayısı artmazdı.

Seçim zamanı oy almak için türlü türlü vaatlerde bulunan belediyelerin kaçında tam teşekküllü barınak var? Çare bu hayvanları toplayıp itlaf etmek değil.

Çare tüm belediyelerin sokak hayvanlarını rehabilite etmeleri. Bir de Pitbull cinsi köpeklerin yurt genelinde beslenmesi yasaklanmalı, sahiplerine ciddi cezalar verilmeli, bu cezalar da para cezası olmamalı, hapis cezası olmalı.

Son olarak, hayvan dostlarımız konuşabilseydi, insanlar hakkında ne söylerdi acaba? Merak ediyorum.