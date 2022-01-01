TÜKODER Yeni Yönetimde Görev Dağılımı Yapıldı

TÜKODER – Tüketiciyi Koruma Derneği 15.Olağan Genel Kurulu Sonucu Seçilen Kurullar Görev Dağılımı Yapıldı.
Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulu ile katılabilen yedek üyeler ile birlikte 18 Aralık 2021 tarihinde toplanarak görev dağılımlarını aşağıdaki şekilde yapmıştır.
MERKEZ YÖNETİM KURULU
1- Aziz Koçal – Genel Başkan (Genel Kurulda seçildi)
2- Av. Sait Tanrıverdi – Genel Sekreter
3- Smmm Kadir Oktar – Genel Sayman
4- Aydan Kara – Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
5- Av. Ali İhsan Arıcan – Hukuktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
6- Lerzan Erkan – Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
7- Serpil Turul – STK ve Kitle Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
8- Abuzar (Talip)Koçan – Eylem ve Etkinliklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
9- Hasan Çiçek – Çevre ve Ekolojik Çalışmalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
10- Av. Cihat Anıl Yılmaz – Akademik ve Bilimsel Çalışmalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
11- Av. Aslı Kavak – MYK Üyesi
12- Aydoğan Dülger – MYK Üyesi
13- Oya Erakıncı – MYK Üyesi
14- Cevriye Çerçioğlu – MYK Üyesi
15- Mevlüt Şengür – MYK Üyesi
DİSİNLİN KURULU
Turgut Ünlü – Başkan
Kazım Özgenç – Üye
Av. Korhan Erkoç – üye
Sema Onar Yaktı – Üye
Kemal Büyükışık – Üye
DENETLEME KURULU
Smmm Mustafa Coşkun – Başkan
Smmm Volkan Çelik – Üye
Salih Çakmak – Üye
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