TÜKODER Yeni Yönetimde Görev Dağılımı Yapıldı

TÜKODER – Tüketiciyi Koruma Derneği 15.Olağan Genel Kurulu Sonucu Seçilen Kurullar Görev Dağılımı Yapıldı.

Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulu ile katılabilen yedek üyeler ile birlikte 18 Aralık 2021 tarihinde toplanarak görev dağılımlarını aşağıdaki şekilde yapmıştır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

1- Aziz Koçal – Genel Başkan (Genel Kurulda seçildi)

2- Av. Sait Tanrıverdi – Genel Sekreter

3- Smmm Kadir Oktar – Genel Sayman

4- Aydan Kara – Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

5- Av. Ali İhsan Arıcan – Hukuktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

6- Lerzan Erkan – Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

7- Serpil Turul – STK ve Kitle Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

8- Abuzar (Talip)Koçan – Eylem ve Etkinliklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

9- Hasan Çiçek – Çevre ve Ekolojik Çalışmalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

10- Av. Cihat Anıl Yılmaz – Akademik ve Bilimsel Çalışmalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

11- Av. Aslı Kavak – MYK Üyesi

12- Aydoğan Dülger – MYK Üyesi

13- Oya Erakıncı – MYK Üyesi

14- Cevriye Çerçioğlu – MYK Üyesi

15- Mevlüt Şengür – MYK Üyesi

DİSİNLİN KURULU

Turgut Ünlü – Başkan

Kazım Özgenç – Üye

Av. Korhan Erkoç – üye

Sema Onar Yaktı – Üye

Kemal Büyükışık – Üye

DENETLEME KURULU

Smmm Mustafa Coşkun – Başkan

Smmm Volkan Çelik – Üye

Salih Çakmak – Üye