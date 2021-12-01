BİR YIL BİTERKEN

Hani bir söz vardır ya; “Geçti de geçmesine, deldi de geçti!” diye.

Bir yıl geçti geçmesine ama bir de bize sorun nasıl geçti.

2020’yi hiç aratmadı.

Bir kâbus gibi çöktü üstümüze…

2021’de pandemiye ilave ekonomik kriz eklendi!

Yıl boyunca hem pandemi hem de ekonomik krizle boğuştuk durduk.

İnsanlık her türlü denendi resmen.

Görünen odur ki; 2022’de çok farklı olmayacak.

Pandemi de ekonomik kriz de sürecek.

Dünya hali işte; hep gülünmez hep ağlanmaz.

Bir yıl iyi olunur bir yıl kötü.

Bir varmış bir yokmuş misali, hayat bir su gibi akıp geçer.

Şansımıza her yüz yılda bir gelen salgın hastalığı bizi geldi buldu.

Dünyayı zehir etti.

Temennimiz odur ki; her gelen yılın insanlara sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesi.

Bu temenniler gelecek yıllar için hep temenni de kalacak anlaşılan…

Yerküre resmen isyanda!

“Yeter artık sizi sırtımda taşıdığım” diyor.

Sanki koca yaşlı dünya da ölüyor.

Her şeyin bir sonu olduğu gibi dünyanın da bir sonu var.

Bir gün koca yaşlı dünya da ölecek; insanlar, başka gezegenlere taşınacak, oralarda yaşam devam edecek.

“Nuh Tufanı” boşa değil.

Şimdilerde dünya sinyal veriyor, “Ölüyorum ben!” diyor.

Salgın, ekonomik kriz, doğal afetler derken -gıda krizi- kapıda…

Kıtlık ve susuzluk ise geleceğin felaketi.

Dünyanın ölüme sürüklenmesini durdurmak insanların elinde.

Yeter ki inanç, azim, kararlılık ve bilinç olsun.

Unutmayalım, her zaman bir umut vardır.

Umudunuz hiç eksilmesin.

Yeni yıl umut olsun.