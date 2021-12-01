Galatasaray taraftarının yönetimden istekleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 yenerek sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamladı. Galatasaray taraftarı son haftalarda alınan kötü sonuçlardan memnun olmasa da sezonun ikinci yarısından umutlu.

Antalyaspor maçı sonrası, GALATASARAY SEVDASIDIR BU !!! adlı Galatasaray taraftar grubu sayfasının yöneticilerinden Orhan Bilen’in görüşlerini dinledim. Bilen, şunları söyledi: “En büyük eksik Fernando Reges’den boşalan 6 numara bulunamaması. Trabzonspor’dan Marek Hamsik takviyesi yapılsa orta saha toparlanır.

Hamsik zeki bir oyuncu, orta sahamız çok kırılgan ve rahat geçiliyor. Forvetler formsuz Mostafa’nın kafası karışık, Halil santrfor olamaz, forvet arkası oynar. Muhakkak forvet, 6 numara ve merkeze 10 numara şart. İsmail Çipe ile sezon bitmez, Muslera en fazla bir yıl oynar kaleciye de ihtiyaç var.” yorumunu yaptı.

Site moderatörlerinden Emrah Çıldır ise şu ifadeleri kullandı: “Mbaye Diagne’nin ağır sakatlığı Mostafa Mohammed ve Halil Dervişoğlu’nun yetersiz olduğunu düşünürsek devre arasında kiralık deneyimli ve formda bir forvet alınması taraftarıyım. En önemli sorun orta saha, top dağıtan orta alanı ve hücumu yöneten bir oyuncunun olmaması. Kesinlikle deneyimli formda bir 10 numara alınması şart.

Sağ bekte Deandre Yedlin yetersiz. Son olarak kaleci konusuna gelirsek İrfan Can Eğribayat’ın transfer edilip, uzun süreli kontrat imzalanması kaleci sorununu çözer.” Galatasaray taraftarının yönetimden isteğini özetleyecek olursam, tecrübeli bir forvet, iyi bir 10 numara, orta saha, sağ bek ve kaleci. Sarı-kırmızılılar, ikinci devreye Giresunspor maçıyla başlayacak. O maç sonrası da tekrar Galatasaray taraftarının nabzını bu köşeden tutmaya devam edeceğim.

Görüşlerine yer veremediğim Galatasaraylılardan da özür diliyorum.

Bu vesileyle GALATASARAY SEVDASIDIR BU !!! Facebook sayfasının yöneticisi Orhan Bilen’e teşekkür ediyorum.



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