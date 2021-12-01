Attack on Titan İzle Anime İzle Haikyuu İzle

Haikyuu konusu Hinta’nın vazgeçemediği voleybol tutkusu ile ilgilidir. Küçük bir ortaokul öğrencisi olan Hinata büyük bir voleybol takımının maçını izler. Bu maç sonrasında voleybol sporuna artık başka gözlerle bakmaktadır ve voleybola resmen aşık olur. Bununla birlikte kendi voleybol takımını kuracaktır ve bu uğurda ilerleyebilmek için çalışmalar gerçekleştirecektir.Haikyuu izle şeklinde aramalar yapılarak anime serisi izlenebilmektedir.

Oldukça ilgi çekici bir konuya sahip olan Haikyuu voleybol spor dalı içerikli olan nadir animelerdendir. Üstelik erkek takım oyuncuları ile ilgili olması nedeni ile türü içerisinde tek olduğu söylenebilir. Birbirinden ilgi çekici animeler izlemek isteyen anime severler anime izle şeklinde aramalar yaparak anime serilerini izleyebilmektedirler.

Attack on Titan Türü ve Konusu

Attack on Titan dram, fantastik türlerde yer alan bir animedir. Mangadan uyarlama olan bu anime son derece ilgi çekici bir konuya sahiptir. İnsanlık 100 yıl öncesinde nereden geldikleri bir türlü anlaşılamayan tehditler ile yok olmanın eşiğine gelecektir. Bu tehditler devlerdir. Farklı boylar olan bu devler insanları yemektedirler. Ancak bunu beslenmek için değil, zevk için gerçekleştirmektedirler.

İnsanlar bu devlerden korunabilmek adına surlarla çevirdikleri küçük bir şehir içerisinde yaşamaya çalışmaktadırlar. Bu şehir devlerden de yüksek olan surlarla çevrilidir. 100 yıl boyunca küçük bir grup insan burada barış içerisinde yaşamayı başarmıştır. 100 yıl sonrasında ise Eren ve Mikasa devasa bir devin suru yıkmasına şahit olur. Surun yıkılması ile birlikte birçok dev şehre girer ve şehir içerisinde kaos yaratır. İnsanlar devler tarafından yenilmeye başlanmaktadır. Bu insanların içerisinde Eren’in annesi de yer almaktadır. Eren bu durum sonrasında yüksek bir öfke besler ve intikam hırsı ile yanıp tutuşur.

Attack on Titan Karakterleri

Attack on Titan karakterleri çeşitlidir. Baş karakter Eren Yeager’dır. Mikasa Ackerman, Armin Artlet anime serisinin başlıca karakterleridir. En önemli karakterler devlerle savaşabilmek için askeri birliğe girerler ve böylelikle maceraları başlar. Attack on Titan izle şeklinde aramalar yapılarak anime serisinin bölümlerine ulaşabilmek mümkündür. Son derece ilgi çekici konusu ile birlikte en sevilen animeler içerisinde yer almaktadır.