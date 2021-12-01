BU NEDİR!

BU NEDİR!

Anlamak mümkün değil bizim toplumu, bir gariplik var vallahi!!!

“Eller gider Mersin’e biz gideriz tersine”

Komşunun kümesine giren köpek yüzünden insanlar; silahlı- bıçaklı, taşlı- sopalı birbirine giriyor ve bu kavga günlerce sürüyor…

Hem de köy, kasaba filan değil, şehirde…

Bu nedir?

Gerçekten bu nedir?

İnsanlar dünyayı bıraktı, uzayda yaşam kurma derdine düştü.

Biz kedi, köpek, tavuk meselesinden birbirimizi öldürüyoruz.

Ne olmuş, köpek girdiyse kümese…

Ne olur?

Silaha ya da bıçağa sarılmak mı gerek…

Kan davasına mı dönüştürmeli…

Bunlar münferit falan değil inanın…

Ülkenin genelinde günlük yaşanan olaylar.

Her gün düşüyor ulusal basına.

Okumaktan, üzülmekten bıktık.

Ne zaman öğreneceğiz sevmeyi, saymayı…

Ne olur biraz sevmeyi öğrensek?

Çok mu zor!

Geçen hafta Tik Tok platformu üzerine yazmış, video paylaşımların ne kadar seviyesiz olduğuna dikkat çekmek istemiştim.

Sanırım ne demek istediğim şimdi daha net anlaşılıyor.

Toplum olarak her geçen gün, biraz daha geriye gidiyoruz.

Ne kadar geriye gideceğiz…

Belli değil!!!

Nerede son bulacak!

Yeter artık…

Bu nedir!..