Galatasaray’a başkan aranıyor

Sosyal medya kullananlar bilir, hani bir ‘Caps’ vardı, çok şükür kötü günler geride kaldı, şimdi daha kötü günler bizleri bekliyor diye. Galatasaray’da da durum tam da böyle. Rahmetli Mustafa Cengiz’e demediğini bırakmayanlar, adaylık sürecinde asanlar, kesenler, size soruyorum: Burak Elmas’ı göreniniz var mı? Galatasaray her hafta hakemler tarafından doğranıyor, futbolcusuna ‘Go lan’ deniliyor, ‘Bana da mı ayakkabı fırlatacaksın’ sözleri kullanılıyor ama ortada ne bir başkan var ne bir yönetici. Başakşehir maçı sonrası yapılan ‘zoraki’ bir açıklama var o da yazım ve tashih hatalarıyla dolu. Uzun uzun yazsak da bir şey değişmeyecek, Galatasaray’a yeni başkan aranıyor! Aranan özellikler şöyle: Takımı her koşulda savunacak, futbolcusuna hakaret eden, yalancı diyen hakemin düdüğünü astıracak, yapılan hakem hataları sonrası MHK ve TFF’yi topa tutacak, kısacası ‘masaya yumruğunu vurduğunda o masayı kıracak’ başkan aranıyor.

Yayın ihalesinden çıkın!

Geçtiğimiz haftalarda, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu toplantısında ‘yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık’ ifadesini kullanmıştı. Bu açıklama sonrası tamam, başkan kesin masaya yumruğunu vuracak dedim. Maalesef başkanın bu açıklaması da havada kaldı. Sayın Başkan Burak Elmas’a bir öneri, yayın ihalesi sözünü daha önce Aziz Yıldırım da dile getirdi, o da sözde kaldı. Gelin siz sözde kalmayın. GS TV’yi tüm izleyiciye açın, tüm platformlarda şifresiz yayın yapın ve Galatasaray’ın maçlarında dekoder dediğimiz şifreleme yöntemine gidin, maç izlemek isteyen taraftara uygun bir fiyattan maç yayın haklarını satın. Galatasaray’ın bunu yapacak gücü var. O kadar saçma sapan yerlere milyon eurolar vereceğinize böyle bir uygulamaya para verin. Emin olun milyonlarca taraftar dekoder satın alır.

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