Geleceğin İnşası, Freelancer Olmak

İş hayatı her geçen gün daha da rekabetçi bir hal almaya devam etmektedir. İş hayatında ve kariyer basamaklarında isabetli adımlar atmak ve kapsamlı bir kariyer inşa edebilmek için kişilerin eğitim, beceri ve yeteneklerini tecrübe edebilecekleri alanlara yöneltmeleri ve hedefleri doğrultusunda ilerlemeleri gerekmektedir. Bu sayede kariyer ve gelecek inşası hedefler doğrultusunda gerçekleşecektir. Ancak günümüzde birçok nedenden ötürü herkes kendi mesleğini icra edemeyebilir, bununla beraber ofis çalışma hayatı bunaltıcı ve sıkıcı olabilir. Dolayısıyla hedeflenen alandan farklı bir iş sahasında çalışmak özellikle de Türkiye için oldukça mümkündür. Bu durumda geleceğin inşası freelancer olmak, yeni bir yol açabilir. Freelance işlerve freelance çalışmahayatı ile hedeflenen bir kariyer ve yaşam tarzı inşa etmek mümkündür. Peki merak edilen soru freelancer nedir?

Freelancer, belirli bir işi ya da işleri herhangi bir şirket ya da kurumsal düzen içerisinde bağlı olmadan uzun vadeli olmadan kısa vadeli biçimde iş başına yapılan çalışma metodudur. Freelancer işlerde hedef, işin kendisidir. Ofis tarzı çalışma hayatında bir otorite, kurallar ve kurumsal düzen ve kültüre uygun şekilde çalışma süreci var iken freelance işlerde bu durumlar söz konusu değildir. Örneğin bir reklam ajansında çalışan metin yazarı ele alınsın. Bu iş için metin yazarına şirket, aylık maaş verirken sigorta, sağlık güvencesi, ofis malzemeleri, işini yapabilmesi için donanım tedarik etmek durumundadır. İşlerin çok parlak olmadığı süreçte çalışanlarına maaş ödemek durumunda kalan şirketlerde, ülkelerin ekonomik daralma yaşaması ile işten çıkartmalar söz konusu olabilmektedir. Ancak aynı iş, freelance olarak talep edildiğinde iş başına yani metin başına bir anlaşma sağlanarak personel giderlerinden, demirbaş ve donanım giderlerinden aynı zamanda sigorta giderlerinden tasarruf edilmesi mümkündür. Benzer bir avantaj durumu freelance çalışanlar için de geçerlidir. Freelance iş mantığında belirli bir kısıtlanma, mesai saati, kıyafet ya da ekipman kullanımı zorunlu olmadığından, günün herhangi bir saati, istenilen şekilde işi üretmek ve teslim etmek mümkündür. Özgürlük ve özgünlüğün imkanı olan freelance iş mantığı, yeni bir yaşam tarzını da olanaklı hale getirmektedir.