Muslera ve Terim’in alternatifi yok

Sivasspor maçında bir pozisyon sonrası sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’nın sedyeyle oyundan çıkması, kuşkusuz taraflı tarafsız herkesi üzmüştür. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre Muslera’nın sakatlığı ciddi gözüküyor. Peki diyelim ki Muslera sezonu kapattı yerine kim geçecek? Galatasaray’ın kaleci rotasyonunda İsmail Çipe ve Fatih Öztürk yer alıyor. Muslera’nın sakatlığı sonrası kalan dakikalarda her ne kadar kaleye İsmail Çipe geçse de, önümüzdeki haftalarda Fatih Öztürk kalede olur diye düşünüyorum. Gönül isterdi ki Giresunspor’a kiralanan Okan Kocuk kalede olsun. Bu durum gösterdiki Muslera’nın alternatifi yok. Bir diğer alternatifi olmayan isim de Teknik Direktör Fatih Terim. Hoca, takımın başında olmadığı her maç Galatasaray problem yaşıyor. Terim bazı maçlarda saha kenarında etkisiz kalsa da, hani bir laf vardır ya “varlığın yeter” diye hocanın durumu da bu. Hem hakem, hem de rakip takım üzerinde Terim’in ağırlığı, etkisi çok fazla. Gelecek haftalardaki, Başakşehir, Adana Demirspor (D) ve Antalyaspor maçlarında Teknik Direktör Fatih Terim cezası nedeniyle saha kenarında olamayacak. Kısacası Muslera’sız Terim’siz Galatasaray’ı kötü günler bekliyor. Taraftarın ise tesellisi Avrupa’da takımın iyi gitmesi, zaten elde de tek Avrupa kaldı. Galatasaray, 2000’li yılların başında nasıl ki UEFA ve Süper Kupa’yı kazandıysa Türk takımları arasında o kupayı tekrar kazanacak bir takım varsa o da Galatasaray’dır.

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